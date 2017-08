Jak je (někdy) popisován hlas lidu v Evropě

Před dvěma týdny uspořádalo mé domovské město Praha důležitou akci: Společný den ESA pro ochranu spotřebitelů. Jedná se o událost, která tvoří důležitou součást regulatorní agendy, a dle jejích organizátorů měla “projednat otázky týkající se ochrany spotřebitelů a investorů a finanční inovace“. O tom, že mohly být k zaslechnutí určitě zajímavé návrhy, vůbec nepochybujte.

Nebudu se detailně zmiňovat o projevech, které pronesl člen Evropského parlamentu Sven Giegold a další zástupci evropských kruhů s názory silně proti odvětví a pro regulaci. Soudruh Giegold a jemu podobní zastánci tvrdé linie jsou alespoň jasně rozpoznatelní jako extrém i mezi regulaci nakloněnými politiky EU.

Co mě však znepokojilo víc, byla prezentace paní Monique Goyens, generální ředitelky BEUC – jedné z nejvlivnějších evropských spotřebitelských asociací. Jen stručně, její projev se zaměřil na to, jak trhy selhávají a že je potřeba větší regulace, a vyvrcholil požadavkem na nový Úřad ochrany spotřebitele (sic) na úrovni EU. V tomto ohledu žádné překvapení, ale moji pozornost neustále upoutávaly příklady špatné praxe v rámci jednotlivých členských zemí, které tvořily podstatnou část argumentace paní Goyens.

Mezi mnoha komentáři mě především dvě vyjádření přiměla otevřít vyhledavač Google. Za prvé, podle mých poznámek paní Goyens tvrdila, že „na Slovensku má hodně spotřebitelů víc než 30 úvěrů” (např. půjček). Za druhé, v Lotyšsku údajně „50 % pojistného u životních pojistek dostává obchodník“. Zejména to první znělo neuvěřitelně („hodně“), protože jsem dost často v kontaktu s našimi slovenskými přáteli, s nimiž jsme téměř devadesát let sdíleli společný stát. Vím, že úvěrové bláznění po nulové úrokové sazbě je všude kolem, ale tento extrém? Vypadalo to nepravděpodobně. Takže, co jsem našel?

