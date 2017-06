Jak ušetřit a jak vydělat s fintech

Ještě před pár lety by vám nezbylo nic jiného než se s touto skutečností smířit, nebo zavolat kamarádovi v Paříži a poprosit ho o doporučení… Kdo má ale kamarády v Paříži, a ještě by je chtěl takhle zatěžovat? Dnes stačí otevřít AirBnB a vybrat jeden z tisíců apartmánů, které nabízí sami vlastníci a které jsou hodnoceny uživateli, takže není tak snadné naletět na špatnou nabídku.

Nové služby převracejí pravidla hry a dávají moc do rukou zákazníků, kterým vznikají nové volby, ještě nedávno nemyslitelné. Jedete např. do Paříže, ale nechcete utrácet za hotel, kde se cítíte jako turista a atmosféra Paříže na vás dýchne jen z poloviny. Co uděláte?

V posledních letech jsme svědky mnohých technologických narušení businessů, které před příchodem technologií měly monopol na různé oblasti populační poptávky – ať už je to poskytnutí volání zadarmo přes internet pomocí Skype , vnik AirBnB do oblasti hotelnictví a krátkodobých pronájmů nebo z českých Liftago a jeho zatočení s tradičním taxi.