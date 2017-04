Je lepšie schytiť jednu po papuli ľavou alebo pravou rukou? (Zrkadlo uplynulého mesiaca očami politikov, investorov i bežných občanov)

Ako hovorieva jedna z mojich dcér, politikom občas v hlave fajne hrabe. Mnohí za to dostávajú dobre zaplatené a tak sa netreba čudovať, ak robia zo seba ešte väčších idiotov než sú. Týka sa to aj slovenských poslancov i amerického prezidenta. A chlapi, ktorí v nedeľu chodia do bordelu, nech tento komentár radšej nečítajú!

To robenie zo seba „ešte väčšími než sú“ je jeden z kľúčových významov tohto pravidelného mesačného komentára, v ktorom to všetko ilustrujem na modelovom príklade zákazu maloobchodného predaja v niektorých dňoch. Pôvodne platil pár dní do roka, teraz pribudla novela Zákonníka práce, ktorá pár dní rozšírila na fakticky všetky sviatky, no politici už horúčkovite pracujú na tom, aby sme sa okrem sviatkov aj každú každučičkú nedeľu len modlili a nechodili nakupovať.

Bojujú za to aj tzv. ľavičiari aj tzv. pravičiari.

Celé to má ale aj iné vyústenie. Je to určitý pokus štátu zvrátiť Slovensko späť smerom k centrálne riadenej ekonomike, ako to naznačil v tak trochu aj prvoaprílovom komentári kolega Peter Apolen konštatujúc, že vláde sa to podarilo i bez širšej verejnej diskusie a rovnakým spôsobom chce obmedziť aj finančných sprostredkovateľov, kde hlavnou obeťou i tak budú spotrebitelia, rozumej: bežní občania.

Každý, to má dieru v ri…

Budeme teda mať obchody zatvorené počas kresťanských (zväčša katolíckych) i štátnych sviatkov, ale to ani zďaleka nie je koniec!!! Politici hneď po prijatí novely sa poponáhľali s vyjadrením, že to nie je všetko a tento cirkus bude pokračovať tým, že už veľmi skoro môžu do zákona pribudnúť ďalšie dni, počas ktorých budú obchody zatvorené. Poslanec Matovič a jeho hnutie OĽaNO-NOVA už stihli predložiť návrh, aby obchody boli zatvorené i každú nedeľu, čím by sa Slovensko vraj priblížilo k vyspelým krajinám.

Pánečku, a ja som ani netušil ako málo chýba k tomu, aby sme patrili k svetovej špičke!

A o tom, že Matovičov návrh na ďalšiu novelu zákona nie je beh na dlhé trate, svedčí fakt, že poslanci sa ním zaoberali už teraz v poslednom marcovom týždni, keď začali ďalšiu diskusiu o rozšírení zákazu maloobchodného predaja v niektorých ďalších dňoch!

Nehovoriac už o tom, že každú jednu nedeľu bez obchodov pripúšťa i poslanec za Smer-SD Ján Podmanický a poviem tak ako je – keby nebola táto jediná téma, ktorá trápi Slovensko, tak ani neviem, že tzv. ľavicový Smer-SD hrdo sa hlásiaci k moderným európskym socialistickým stranám, má takéhoto kresťansky hlboko založeného poslanca. K iným témam ten poslanec asi veľmi nevystupoval. Aspoň ja si ho z médií v inej roli nepamätám. Ak ale rovnako zapálene bojoval aj za iné veci, vopred sa mu ospravedlňujem.

Ale rovnako by som mohol spomenúť i mnohých ďalších politikov, pre ktorých to, aby občania Slovenska sa radšej svätuškársky modlili a nechodili toľko po obchodoch je jediná kľúčová téma. Slovom, každý kto má dieru v zadnej časti, sa k téme „fundovane“ vyjadruje. Až tak fundovane, že klame o tom, že terajšia novela zakazujúca maloobchodný predaj počas kresťanských i štátnych sviatkov je vraj rezultát všeobecnej dohody.

Ešte raz Podmanický: „Návrh novely rešpektoval všetky pripomienky zamestnávateľov a obchodníkov a je výsledkom konsenzu. Nebude mať ekonomické dopady ani pre zamestnávateľov, ani pre obchodníkov a zamestnancov. Zhodli sa na tom odborové aj zamestnávateľské zväzy.“

Ale nie je to tak. Policitici klamú a svedčí o tom aj fakt, že novela zákona ešte nebola prijatá, resp. aj v deň kedy bola prijímaná už zafungovali prvé lobingy – kvetinári. A začali sa rodiť výnimky pre predajcov kvetov, ktoré presadil ďalší poslanec Smeru-SD Marián Kéry. A natíska sa otázka: Ako so zatvorením obchodov mohli súhlasiť predajcovia, keď hneď zahorúca je prvá výnimka pre niektorých z nich? Budú nasledovať aj ďalšie výnimky? Alebo ako to vlastne bude?

Každý obchodník predsa chce predávať, je to jeho poslanie a jeho bytostný záujem!

Mamka, kúp mi mliečko!

A výsledok toho všetkého? Len jeden hlúpy príklad na ilustráciu: Ak mamičke, ktorá má malé bábätko, sa minie sušené mlieko na kŕmenie dojčiat, v obchode ho vo voľných dňoch nekúpi. Hladné bábätko má teda smolu, ale plakať nebude, lebo mamka mu namiesto mlieka kúpi krásnu kyticu.

Zástancovia zatvorených obchodov hneď budú argumentovať tým, že mamka si mohla mlieko dopredu nakúpiť do zásoby. Isteže mohla, ale rovnako ten kto z nejakých dôvodov nemohol v nedeľu byť v kostole, môže tam ísť trebárs v utorok. Pozeral som ten, čo je blízko pri nás. Je otvorený aj v pondelky, aj v utorky, aj v stredy aj vo štvrtky…

Vznikla zvláštna kategória ľudí?

Oceňujem postoj ekonóma Sulíka a jeho skutočne opozičnej strany SaS, ktorej poslanci unisono hlasovali proti novele zákona obmedzujúceho maloobchodný predaj v dňoch voľna. Argumentovali tým, že štát zasahuje do sféry, ktorá je výhradne doménou zmlúv medzi zamestnancami a zamestnávateľmi a zároveň je priestorom pre hospodársku súťaž. Preto strana SaS napadne novelu na Ústavnom súde SR.

Podľa poslankyne SaS Jany Kiššovej sa Slovenskom prehnala vlna populizmu. Slovensko sa však podľa ústavy neviaže na nijakú ideológiu ani náboženstvo a štát má chrániť a podporovať hospodársku súťaž, takže kontroverzná novela zákona odporuje viacerým článkom ústavy.

Na Slovensku vznikla zvláštna kategória zamestnancov, ktorí zo zákona nebudú môcť pracovať, aj keby chceli, a rovnako aj zvláštna kategória podnikateľov, ktorí zo zákona nebudú môcť podnikať vtedy, keď podnikať chcú, trvá na svojom SaS.

Boris Kollár a jeho priateľky a milenky

Najviac ma ale prekvapilo, že novelu zákona, ktorá obmedzuje maloobchodný predaj vo voľných dňoch podporilo i hnutie SME RODINA – Boris Kollár. A teraz neviem, či jeho priateľky a milenky, ktorými sa tento bohém tak rád hrdí, pracujú v maloobchode a nemôžu sa mu vo voľných dňoch venovať, alebo tam nepracujú a on za tým vidí celkom iný dôvod.

Táto téma však naozaj rozdeľuje spoločnosť. Sú takí, ktorí trvajú na tom, že v nedeľu sa všetci obyvatelia Slovenska majú modliť a chodiť do kostola a punktum! Ďalší hovoria o tom, že tí, čo v obchodoch pracujú v nedele a štátne sviatky, zarobia viac a sú spokojní.

Potom sú napríklad mamičky, ktoré pracujú do štvrtej, kým sa vrátia na sídlisko kde bývajú, je tri štvrte na päť a ledva stihnú vybrať deti zo škôlky. Na väčšie nákupy im zostávajú jedine voľné dni. No a osobitná háveď alebo ak chcete – naničhodná čvarga, to sú politici, ktorí sa potrebujú za každé cenu zviditeľniť!

Slovom, táto bohumilá politická téma sa týka každého z nás, pravda, v inej miere. A tí čo v nedele a štátne sviatky aj tak nechodia do obchodov, ale voľné dni pravidelne využívajú na návštevu bordelu, nech kliknú na anketu dolu pod článkom. Ostatní klikať ani nemusia.

Ľavica, pravica a ich nečitateľný vplyv na svet financií

A teraz jedna zásadná poznámka: Klasické delenie politiky na ľavicovú a pravicovú s ich donedávna pomerne jasne čitateľným vplyvom na svet financií, sa čoraz viac stiera. Prakticky na celom svete. Nehovoriac už o Slovensku, kde princíp ľavice a pravice vôbec neplatí.

Jednoducho za necelých 28 rokov od pádu totality v novembri '89 sa s istým prežívaním „zlatých čias socializmu“ (mlieko stálo dve koruny, pivo dvanástka dve koruny osemdesiat halierov) nestihla u nás vykryštalizovať ani čistá ľavica ani čistá pravica, čo kladie základ pre neustále obnovujúci sa populizmus.

Niekedy fakt neviem, či je lepšie schytiť jednu po papuli ľavou alebo pravou rukou?

Snaha obmedzovať maloobchodné prevádzky v nedeľu a vo sviatky je jedným z najokatejších príkladov. Aj v iných európskych krajinách s veľkou slávou zatvorili obchody v nedele a vo sviatky, no neskôr (niekde až veľmi rýchlo!) od toho upustili. Niekde sa to ale už dlhšie drží, niekde by niečo také ľuďom ani nenapadlo… Ale celý ten cirkus s nedeľnými nákupmi, kyticou pre hladné bábätko a modliacim sa občanom Slovenska je len modelový príklad pre tento komentár.

Jeho poslanie je totiž hlbšie – poukázať na to, že klasická pravica a ľavica hrá vo svete čoraz menšiu rolu. Za obmedzenia maloobchodu vo voľných dňoch na Slovensku hlasovali tzv. ľavicoví (Smer-SD) aj tzv. pravicoví poslanci (SNS, Matovič a jeho ľudia, Kotlebovci atď.). Aj počas minuloročných hystérií okolo utečencov boli v celej Európe proti ich prijímaniu aj tzv. ľavicoví aj tzv. pravicoví politici a rovnako mnohí ľavičiari i pravičiari boli za utečencov.

A typickým príkladom s nedoziernym vplyvom na svetové finančné trhy je americký prezident Donald Trump. Jeho najväčším tromfom v predvolebnej kampani bolo zrušenie systému dostupnej zdravotnej starostlivosti pre všetkých Američanov – chudobných i bohatých (tzv. program Obamacare). Pri hlasovaní o zrušení systému ho nakoniec odmietli podporiť jeho vlastní, rozumej: tvrdo pravicoví republikáni.

Návrh bol urýchlene stiahnutý (piatok 24. marca) a US dolár okamžite začal padať, lebo trhy pochopili, že sľubotechna menom Trump nemá takú silu ako sa naparoval a že ani ďalšie jeho návrhy (zvýšenie výdavkov na infraštruktúru, daňová reforma atď.) vôbec nie sú isté. Pritom práve toto hlasovanie bolo považované za test novej administratívy a investori sa začali obávať, či podobne neskončia ďalšie Trumpove sľuby a plány.

Médiá si fajne zgustli!!!

Po stiahnutí návrhu na zrušenie Obamovho programu dostupnej zdravotnej starostlivosti pre všetkých a následnom sklamaní investorov z neschopnosti Trumpa pretlačiť svoje opatrenia v Kongrese hlavné americké akciové indexy zaznamenali pád, hoci od novembrových volieb indexy na Wall Street zväčša len utešene rástli a rástli.

US dolár sa na širokom fronte dostal pod tlak a zakotvil na najnižších úrovniach od novembra. V pondelok 27. marca sa tak euro vyšvihlo až nad hladinu 1,0850 USD a celý ďalší týždeň finančné trhy nevedeli stráviť neschopnosť novej vlády presadiť reformu zdravotníctva. Výnosy amerických dlhopisov poklesli, zlato ako bezpečný prístav vyletelo prudko nahor, pristálo až nad hranicou 1250 USD a americké médiá si fajne zgustli na Trumpovej prehre.

Hojne citovali líderku demokratov v Snemovni reprezentantov Nancy Pelosi, podľa ktorej „je to veľký deň pre celý americký ľud“ a z porazeného prezidenta si robili posmech. Poukazovali na fakty, ktoré sa postupne vynárali na povrch, že Trump za svoj návrh intenzívne loboval, republikánov prehováral, prosil a dokonca sa im vyhrážal politickými následkami, ak nebudú hlasovať za ním navrhované zmeny.

CNN: „Debakel nastolil veľmi reálnu otázku: Môžu republikáni vôbec vládnuť?“ The New York Times: „Trump sa sám chytil do pasce… Ešte donedávna sa vystatoval, že bude vyhrávať tak často až ľudia budú z toho chorí.“ NPR: „Mal to byť týždeň, keď prezident otočí svoje začiatočnícke prezidentovanie, nastaví kurz smerom k úspechu a nechá vietor konečne duť do plachiet. Namiesto toho sa loď dostala do bezvetria a posádka je v chaose.“ WPSE: „Aura Trumpovej nepremožiteľnosti sa rozbila a jeho ego bolo rozmliaždené na prach.“

Autor PhDr. Peter Furmaník je publicistom – reportérom a komentátorom. Ilustračné foto v záhlaví článku: www.sxc.hu (freeimages)