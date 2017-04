Je odvetvie finančného sprostredkovania pripravené na zmenu?

Nedávno som čítal v podkladoch spoločnosti Tomorrow Today, ktorá sa špecializuje na poradenstvo v oblasti pracovného prostredia, zaujímavý príklad: „Keď sa Michal rozprával so svojím trinásťročným synom a narazili na faktický problém, ktorý si potrebovali overiť a dozvedieť sa viac, Michal sa rozhodol pozrieť na Google, no jeho syn išiel na YouTube. Michal si tak uvedomil, že ich prístupy k vyhľadávaniu informácií, získavaniu odpovedí, ako aj k práci s internetom, sa podstatne líšia.“

Spolu s ďalšími informáciami, ktoré sa ku mne v poslednej dobe dostali, ma to prinútilo k dlhému a dôkladnému zamysleniu sa o inováciách a technologických zmenách.

Nové spôsoby práce s údajmi a s financiami

Existuje štatistika, podľa ktorej sa ľudia z generácie milenials (narodení od roku 1985 do roku 2000) na svoj mobilný telefón pozrú priemerne až 150-krát denne. To je neuveriteľný údaj. Ďalšia štatistika, či skôr prieskum, ktorý vypracovala spoločnosť Temenos – britský dodávateľ softvéru pre finančné služby, uvádza, že pravdepodobne len desať percent mileniálov bude využívať toho istého správcu majetku ako ich rodičia. Áno, len desať percent!

Inými slovami, odbor finančného poradenstva a sprostredkovania sa musí digitalizovať oveľa efektívnejšie, rýchlejšie a vo väčšom rozsahu, aby tak dokázal prilákať klientov z mladších generácií. Bude to nutné robiť oveľa intenzívnejšie, ako bolo potrebné urobiť na to na udržanie generácií starších. Stačí sa pozrieť na to, koľko ľudí, aj zo starších ročníkov, už používa aplikácie pre mobilné bankovníctvo. Zdá sa teda, hoci to znie ako klišé, že budúcnosť už nastala!

Táto úvaha odznela aj jednom zo seminárov zo série FEIFA Masterclass, ktorým som ako generálny riaditeľ federácie FEIFA predsedal. Spoločnosť PRAEMIUM, pôsobiaca v oblasti finančných technológií, v rámci týchto seminárov poukázala na ďalší prieskum. Ten zistil, že 70 percent mileniálov by pri hľadaní služieb finančného poradenstva a sprostredkovania využilo internet. Mali by sme sa teda pripraviť na to, že naši budúci konkurenti môžu pochádzať z úplne odlišných prostredí.

Kto sa neprispôsobí vyhynie

Digitálna premena prebieha exponenciálnou rýchlosťou a niekto by mohol tvrdiť, že sme už dosiahli, alebo dokonca prekročili „bod zlomu“, od ktorého sa vývoj pohybuje v špirále a takmer sa vymyká našej kontrole. (Viac o tom vo videu YouTube.)

Ako odbor musia finanční poradcovia a sprostredkovatelia vziať technológiu nie na vedomie ale naučiť sa ju aktívne využívať. Technológia môže ich prácu uľahčiť a priniesť im väčšiu efektivitu aj úspech. A čo je možno ešte dôležitejšie, vďaka technológii dokážu pracovať spôsobom, ktorý ich klienti a potenciálni klienti naozaj požadujú.

Pre toho, kto tak neurobí, bude budúcnosť naozaj veľmi zložitá …

Paul Stanfield je výkonným riaditeľom Federácie európskych nezávislých finančných poradcov FEIFA a generálnym tajomníkom Európskej federácie zväzu finančných poradcov a finančných sprostredkovateľov FECIF. Federáciu FECIF zastupuje na Slovensku spoločnosť Fincentrum.