Jiří Šindelář: Finanční instituce není potřeba zregulovat do bezvědomí

Šéf USF Jiří Šindelář bude reprezentovat české finanční poradenství na evropské úrovni. Co vedlo k jeho zvolení místopředsedou FECIF? Jak se vypořádá s případným střetem zájmů mezi evropskými a českými zájmy finančního poradenství?

Předseda českého sdružení Unie společností finančního zprostředkování a poradenství ČR (USF) Jiří Šindelář byl zvolen místopředsedou Evropské federace finančních poradců a zprostředkovatelů (FECIF).

Čemu přičítáte jmenování místopředsedou FECIF?

Věřím, že jsem jako člen představenstva FECIFu působil úspěšně. Před rokem a půl jsem dostal na starosti projekt datové analýzy finančního poradenství v různých zemích EU, který se dlouho nedařilo odstartovat a dokončit. Přes kostrbatý začátek jsem projekt dotáhl do konce.

Během několik dní vyjde publikace nazvaná „White book“, která na reálných datech popisuje, jak vypadá finanční poradenství ve většině zemí Evropy. Oficiální instituce (OECD ani Evropská komise) sledují pouze klasické finanční instituce, proto jsme museli dělat „data mining“ a dotazovat se jednotlivých členů. Přestože to bylo velmi časově, organizačně i komunikačně náročné, myslím si, že se to týmu pod mým vedením podařilo. Asi to byl jeden z hlavních důvodů, proč se na mě FECIF obrátil.