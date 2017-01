K dobrému dôchodku je potrebná zodpovednosť a iniciatíva

Slováci ešte nie sú od mladosti zvyknutí sporiť na dôchodok, no zároveň sa radíme ku krajinám, ktoré výrazne rýchlo starnú. Kombinácia týchto dvoch parametrov neveští príliš ružovú budúcnosť.

Solidárny systém Sociálnej poisťovne, kde prispievajú ekonomicky aktívni občania na dôchodcov, môže fungovať relatívne spoľahlivo, no len v prosperujúcej ekonomike a pri dostatku mladej pracovnej sily. Pri stave ekonomiky Slovensko nemá za čo hanbiť, no starnutie obyvateľov je výrazný problém a nie len na Slovensku, ale v celej eurozóne.

Národná banka Slovenska už pred dvoma rokmi v súvislosti so Správou o starnutí obyvateľstva vyhlásila, že miera závislosti v starobe, čiže podiel ľudí vo veku 65 a viac rokov v pomere k pracujúcej populácii, by sa mala podľa projekcií do roku 2060 v eurozóne takmer zdvojnásobiť a vzrásť zo súčasných približne 29 percent na viac ako 50 percent.

Národná banka preto skonštatovala, že ak sa nezavedú primerané štrukturálne reformy, starnutie obyvateľstva bude mať najmä z dlhodobého hľadiska na udržateľnosť verejných financií a teda aj dôchodkový systém nepriaznivý dosah.

Od 1. januára tohto roku sa síce zvýšil odvod do druhého piliera zo štyroch na 4,25 percent a každý rok by mal ďalej rásť o štvrť percent na cieľovú hodnotu šesť v roku 2024, napriek tomu to nedosiahne predchádzajúcu úroveň deväť percent.

Aj preto sa v hodnotení udržateľnosti dôchodkového systému uvádzanom v Pension Sustainability Index 2016 Slovenská republika ocitla na 36 priečke. Ďaleko pred nami sú aj Česi, alebo napríklad Mexičania, či Peruánci.

„Všeobecne platí, že pokiaľ si chceme uchovať životnú úroveň z produktívnej doby, musíme si počas celého pracovného života odkladať desať percent čistého príjmu a to mimo príspevkov do I. a II. piliera,“ hovorí o alternatíve k štátnemu zabezpečeniu staroby Jozef Beständig, TOP finančný sprostredkovateľ Fincentra.

Druhý pilier ako základ istoty

Mladý človek, ktorý sa chce zapojiť do II. piliera sa musí rozhodnúť pre jednu zo šiestich dôchodkových správcovských spoločností. „V prvom rade odporúčam mať triezvy pohľad na druhý pilier a nemať od neho nereálne očakávania. To znamená, že sám o sebe z nás bohatých rakúskych dôchodcov nespraví, pretože výšky odvádzaných príspevkov do druhého piliera nie sú dostatočné. Avšak nazvala by som to vhodným prvým krokom k individuálnej príprave na dôchodok,“ hovorí Klaudia Hlaváčová, exkluzívny finančný sprostredkovateľ Fincentra.

Vstup do druhého piliera je dobrovoľný, ale má nesporné výhody. Čím je človek mladší a viac zarába, tým sa mu prirodzene viac oplatí spoliehať na investovanie. „K hlavným výhodám sporenia v II. pilieri určite patrí, že časť povinných odvodov je prevedená na osobný dôchodkový účet sporiteľa. Ďalšou výhodou je, že oprávnené osoby určené sporiteľom alebo dedičia nadobudnú jeho úspory v prípade smrti vo fáze sporenia alebo poberania dôchodku,“ hovorí Martin Višňovský, člen predstavenstva NN Slovensko a dodáva, že každý sporiteľ v II. pilieri má možnosť kedykoľvek zmeniť rozloženie svojich úspor v dôchodkových fondoch, a tým ovplyvniť výšku svojho budúceho dôchodku. Tento bod mnoho ľudí podceňuje, na druhej strane nie každý má čas neustále sledovať vývoj na trhoch a tak je vhodné nastaviť skôr správnu stratégiu, ako neustále lavírovať.

„Pokiaľ človeku do dôchodku ostávajú skôr dekády ako roky a oficiálny príjem má aspoň v priemernej výške, nechystá sa byť dlhodobo nezamestnaný, druhý pilier je na mieste. Čím je človek mladší, tým sa nemusí báť vstúpiť do dynamickejších fondov a nechať ich pracovať. Zodpovednosťou človeka nemá byť sledovanie finančných trhov a hľadanie vhodného času na predaj a nákup. Táto stratégia v minulosti nikde a nikdy nefungovala, priniesla investorom iba straty,“ hovorí J. Beständig.

„Čím kratší je časový horizont, tým by malo byť sporenie konzervatívnejšie, čo sa dá docieliť napríklad tým, že by si klient sporil napríklad v dvoch fondoch – indexovom a garantovanom dlhopisovom a menil vzájomný podiel medzi nimi. Napriek tomu, že zmeny medzi fondami sú bezplatné, neznamená to, že musíte byť v tomto smere aktívni. Pri správne nastavenej východiskovej stratégii s druhým pilierom niekoľko rokov až desaťročí hýbať nemusíte. Zo zákona DSS „nútenú“ zmenu fondu z dôvodu veku časom spraví sama,“ vysvetľuje K. Hlaváčová.

Málokto vie, že do druhého piliera si môže sporiť aj nad rámec povinných odvodov. „Okrem odvodov z príjmu si klient môže platiť dobrovoľné príspevky, tieto ale už od od tohto roku nie sú odpočítateľné zo základu dane,“ hovorí Peter Socha, riaditeľ segmentu životného poistenia a dôchodkového sporenia životnej poisťovne AXA.

Dôchodok závislý na sporení

Na svoj dôchodok môže každý využiť okrem druhého piliera aj ďalšie investičné možnosti. „Neexistuje najvhodnejšie sporenie. Existuje ale systém, ktorým sa na dôchodok vieme pripraviť. Je to symbióza prvého, druhého, pripadne i tretieho piliera a dobrovoľného investovania,“ hovorí J. Beständig.

Samotný tretí pilier však nie je v súčasnosti príliš atraktívny. Dôvodom je, že forma štátnej podpory cez zníženie daňového základu o maximálne 180 eur, predstavuje ušetrených 34,20 eur ročne, čo nie je dostatočne motivujúca.

„Hlavnou motiváciou pre vstup do III. piliera sú príspevky zamestnávateľa. V praxi však tento nástroj odmeny zamestnancov využíva len obmedzený počet firiem,“ hovorí M. Višňovský a zároveň ako najvýhodnejšie riešenie pre stabilnejší dôchodok odporúča sporenie vo viacerých pilieroch súčasne – význam viac pilierového systému dôchodkového je nielen vo viac zdrojom zabezpečení, ale aj v rozložení rizika.

„Čo sa týka tretieho piliera, platia rovnaké zásady pri výbere investičnej stratégie – v úvodných fázach sporenia, pri mladších ročníkoch, voľte dynamickejšie stratégie, neskorším vekom postupne skonzervatívňujte. Tretí pilier však nie je podmienka, v súčasnosti, existujú na trhu aj výnosnejšie a likvidnešie možnosti zhodnotenia peňazí,“ uzatvára K. Hlaváčová.

Jedno je však isté. Na dôchodok je potrebné myslieť čím skôr. Na štát sa spoliehať nedá.