Kam sa vyberú komodity tento rok? Ropu bude brzdiť jej nová produkcia

V roku 2016 sa komodity prehupli späť do plusu. Aby tento vývoj pokračoval aj v tento rok, musí sa odstrániť niekoľko prekážok, napríklad producenti ropy musia byť schopní zrealizovať sľubované obmedzenie výroby.

Komoditný index Bloomberg v roku 2016 prvýkrát po šiestich rokoch vykazoval výnosy. Tento index reprezentuje výkonnosť hlavných komodít, z ktorých jedna tretina je energetika, kovy a poľnohospodárstvo. Zisky sa koncentrovali medzi priemyselné kovy a energetiku.

Aby tento výkon pokračoval aj tento rok, je potrebné odstrániť niektoré prekážky. Donald Trump sa 20. januára stal novým prezidentom USA a trh bude pozorne sledovať, akým spôsobom bude chcieť revitalizovať americký rast. Hoci by nový prezident mohol byť pri presadzovaní opatrení na podporu rastu úspešný, riziko obchodnej vojny, najmä s Čínou, znamená možnosť ochromenia globálneho rastu a tým aj dopytu po komoditách.

A čo sa týka dopytu, veľká pozornosť sa upiera ako obvykle na Čínu. Rastúci boj proti znečisteniu ovzdušia, ktoré sa vlani v decembri v severnej Číne vymklo kontrole, spoločne s obavami z menového vývoja a likvidity, môžu potenciálne prispieť k zníženiu rastu a následnému zníženiu dopytu, najmä po priemyselných kovoch.

Kam porastie ropa

Sektor energetiky bude vystavený pôsobeniu viacerých faktorov. Americký trh s plynom bude ovplyvnený tým, aká tuhá bude zima v USA. Na vývoj trhu s ropou bude vplývať schopnosť producentov – členov i nečlenov OPEC – zrealizovať sľubované obmedzenia výroby. Okrem toho sledovať úroveň produkcie z tých krajín, ktoré nie sú viazané novembrovou dohodou. Teda najmä Líbyu, Nigériu a Spojené štáty americké.

Najväčšie riziko pre ropu počas prvého štvrťroka pramení z potenciálnej likvidácie dlhých pozícií na trhu, ktoré boli spôsobené veľkým objemom futures na rast ceny ropy, ktoré sa rekordne hromadili najmä počas decembra minulého roka.

Surová ropa bude tento rok ťažiť najmä z nádeje, že trh konečne nájde rovnováhu. Dôvodom by malo byť obmedzovanie ponuky a jej prispôsobenie dopytu.

Keď ide o trh s ropou, nič však nie je jednoznačné. V prvom štvrťroku zostane surová ropa Brent pravdepodobne nad úrovňou 50 $/barel, ale trh sa bude čím ďalej viac zaujímať o to, či naozaj dôjde k zníženiu produkcie.

Vzhľadom na nedodržané sľuby OPEC v minulosti spolu a na potenciálne zvýšenie produkcie z Líbye a Nigérie a pravdepodobnou kolektívnou odpoveďou amerických výrobcov bridlicovej ropy, by sme mohli vidieť pri vývoji ceny stúpajúcu krivku s vyššími minimami a vyššími vrcholmi.

Môžeme sa však dočkať aj ďalšieho poklesu o päť až desať dolárov. V hre sú totiž stále vysoké dlhé (nákupné) pozície, ktoré zvyšujú riziko obratu trendu.

Očakávame, že výrobcovia obmedzia produkciu, ale nie o schválené objemy. Tým sa pravdepodobne proces hľadania rovnováhy odloží, a v priebehu roka tak vznikne riziko cenovej korekcie.

Vývoj mimo trhu bude tiež hrať dôležitú úlohu pri stanovení ceny ropy. Riziko protekcionizmu, silnejší dolár a stúpajúce náklady na financovanie by mohli potenciálne spôsobiť ťažkosti určitým ekonomikám rozvíjajúcich sa trhov, a tým zaťažiť dopyt po rope. Existuje okrem toho riziko znovuzavedenia sankcií proti Iránu. Trh s ropou tak pravdepodobne ponúkne ďalší rok veľkých cenových pohybov.

Ak vezmeme do úvahy všetky tieto skutočnosti, domnievame sa, že priemerná cena surovej ropy Brent bude na úrovni 54 dolárov. Vlani to bolo 45 dolárov. Predpokladáme, že najvyššiu cenu, teda podľa nás zhruba 60 dolárov, by sme mohli vidieť počas druhého štvrťroka a následne by sa mali ceny usadiť nižšie.

Faktory vplývajúce na cenu ropy Rast Pokles Ropa musí dosiahnuť cenu 55 $ – 65 $ / b, aby prilákala nové investície a uspokojila stúpajúci dopyt. Krajiny produkujúce ropu – členovia aj nečlenovia OPEC – nezrealizujú sľubované obmedzenia produkcie V hlavných krajinách vyvážajúcich ropu rastie geopolitická nestabilita Vývoz z Nigérie a Líbye sa zvýši a zastaví sa znižovanie produkcie v USA Donald Trump znovu zavedie sankcie proti Iránu Hedžové fondy obmedzia rekordné dlhé pozície futures Pomalší rast rozvíjajúcich sa trhov (jastrabí Fed, obchodné vojny)

Zlato ťaží z rastúcej neistoty

Vlani sa zlato po prvýkrát po štyroch rokoch vrátilo do zisku. Priaznivé opatrenia pre rast ekonomiky, ktorých zavedenie sľubuje nastupujúca administratíva USA, naštartovala počas posledného štvrťroku veľký odliv od dlhopisov k akciám. Očakávané niekoľkonásobné zvýšenie úrokových sadzieb zo strany amerického FEDu, zvyšujúce sa výnosy z dlhopisov, silnejší dolár a vyššie ceny akcií pomohli zmeniť vyhliadky pre zlato a spôsobili hromadný odchod z „papierových“ investícií.

Nad vývojom dolára, najmä voči EUR a JPY, zostávajú stále mraky, ale s potenciálnym maximom dolára na obzore vidíme ďalší protivietor pre zlato obmedzený. Čakáme, či nová administratíva USA dokáže nahradiť nádeje aj reálnymi činmi. Rýchly nárast dlhopisových výnosov po novembrových prezidentských voľbách v USA už tiež spomaľuje.

Vysoká inverzná korelácia medzi zlatom, dolárom a reálnymi výnosy z amerických dlhopisov vytvorila počas posledných mesiacov minulého roka pre zlato silný protivietor.

Hoci zvolenie Trumpa bolo spočiatku vnímané pre investičné kovy ako negatívne, vidíme pred sebou niekoľko rizík, ktoré by to mohli zmeniť. Stúpajúce populistické hlasy, ktoré priniesli Brexit aj Trump, zvýšili neistotu pred konaním kľúčových volieb v Nemecku, Francúzsku a Holandsku. Riziko obchodnej vojny USA, najmä s Čínou, a tiež Trumpova zahraničná politika vykonávaná cez Twitter by mohli vytvoriť dopyt po aktívach bezpečného prístavu.

V minulom roku sa zlatu niekoľkokrát nepodarilo narušiť pokles od roku 2011 a tento kov hľadal podporu. Našiel ju na úrovni 1,125 $ / oz po 76,4 percentnej korekcii počas rastu od decembra 2015 do júla 2016. Aj na začiatku roka 2017 má zlato určité problémy, no keď niektoré silné negatívne sily začnú počas prvého štvrťroku poľavovať, hodnota žltého kovu sa pravdepodobne ustáli.

Zlato v prvom štvrťroku vidíme ako v škále medzi 1.100 $ a 1.200 $ / oz, s prognózou pre koniec roka na úrovni 1.325 $ / oz.

Faktory vplývajúce na cenu zlata (drahých kovov) Rast Pokles Ceny na trhoch nebudú dostatočne odrážať americký rast a príliš jastrabí FOMC Trumpov prísľub týkajúci sa rastu poháňa pokračujúci odliv od dlhopisov k akciám Globálna inflácia stúpne rýchlejšie ako sa predpokladalo Indický dopyt z peňažnej krízy bude ďalej klesať Obnovený nepokoj na akciových trhoch bude viesť k nižším výnosom z dlhopisov „Parita express“ spôsobí pokles EURUSD na kurz jedna k jednej Nové pravidlá týkajúce sa zlata v súlade s islamským právom prinesú na trh nový život

Medi hrozí korekcia

Priemyselné kovy stáli vďaka silnému dopytu z Číny a post-Trumpovým nádejam na obnovu rastu v USA na čele oživenia komodít koncom roka. Meď sa obchodovala v rozpätí mimo trendu dlhšie ako rok a v novembri a decembri vyskočila o takmer 15 percent. Zvolenie D. Trumpa a jeho prísľub masívne navýšiť výdavky do infraštruktúry pomohli odštartovať výrazný príval špekulatívneho dopytu na burzách futures v New Yorku, Londýne a Šanghaji.



Z hľadiska fundamentálnej analýzy predpokladáme, že tento rok nebude rast ponuky výrazný. Je nepravdepodobné, že Trump svojimi krokmi podporí dopyt dostatočne na to, aby sa vykrylo nedávne zvýšenie cien medi. Aj keď splní svoj záväzok týkajúci sa infraštruktúry, k reálnym zmenám nemusí dôjsť pred ďalším finančným rokom, ktorý v USA začína 1. októbra.

Keď si k tomu pridáme riziko na rozvíjajúcich sa trhov plynúce z obchodných vojen a protekcionizmu, vidíme rast medi nad maximum z minulého roka na úrovni 2,75 $ / lb obmedzený. Existuje tu skôr riziko korekcie kovu späť k cene 2,25 / lb.

Autor je komoditný stratég Saxo Bank.