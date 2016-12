Kam smeruje investičné životné poistenie

Poistný trh na Slovensku aj v celej Európe prechádza zásadnými zmenami. Tie sa dotýkajú dlhoročných šlágrov, medzi ktoré donedávna patrilo aj investičné životné poistenie. Kedysi nutná výbava zodpovedných klientov a prvá voľba finančných sprostredkovateľov. Dnes produkt stojaci pred zánikom.

Zázračný produkt? Iba naoko!

Kombinácia poistenia so sporením sa v minulosti zdala ako veľmi zaujímavá. V prípade investície do fondov sa očakávali zaujímavejšie výnosy ako v konzervatívnom kapitálovom poistení, pričom časť sumy stále slúžila na poistné krytie. Tu niekde začalo byť investičné životné poistenie (IŽP) zaujímavé. Prvotne dobrá myšlienka však nenaplnila očakávania.

Veľmi rýchlo sa začali objavovať prvé negatívne skúsenosti s investovaním cez poisťovňu. Medzi ne patrili najmä vysoké poplatky, ktoré doslova požierali sporenie počas prvých rokov poistky. Čoraz viac klientov sa začalo oprávnene pýtať, prečo je výhodné spojiť dva produkty do jednej zmluvy.

Jaroslav Ilek, finančný sprostredkovateľ Fincentra vysvetľuje: „Každý, komu funguje kalkulačka, si poistenie vyrieši cez rizikové životné poistenie a investovať bude do podielových fondov na priamo, bez poisťovne. Tento proces sa môže otočiť v prípade zmeny poplatkovej štruktúry, kde investičná časť nebude zaťažená zbytočnými poplatkami na úkor klienta a vnesie sa do neho vyššiu transparentnosť.“ Poplatky sa teda stali zárodkom labutej piesne pre súčasnú podobu IŽP.

Nespokojní klienti aj sprostredkovatelia

Vysoké poplatky do veľkej miery zabezpečovali sprostredkovateľom za uzatvorenie životného poistenia zaujímavú províziu. Lenže práve to spôsobovalo, že samotní klienti pri jednej životnej poistke málokedy vydržali celý život. Pozitívny aspekt IŽP pritom mohol byť viditeľný práve v dlhodobom horizonte. Neustále prepoisťovanie však vyústilo do boja, nie o blaho klienta, ale o províziu.

Pri otázke, či sa na zlom mene investičného životného poistenia podpísali aj finanční agenti, ktorí ponúkali IŽP často ako povinnú jazdu pre každého, odpovedá riaditeľ poistenia osôb UNIQA poisťovne, Martin Rotkovský, tak, že je to podobné, ako pri známej dileme o sliepke aj vajci: „Ak by k tomuto stavu nemalo dôjsť, museli by finanční agenti do istej miery aktívne bojovať sami proti sebe, čo prirodzene neurobili.“

Podľa M. Rotkovského slov prechádza Slovensko podobným vývojom ako susedná Česká republika, len s približne trojročným oneskorením. A čo sa stalo v Čechách? Od konca minulého roka je sprostredkovateľ povinný vrátiť pri predčasnom zrušení zmluvy časť vyplatenej provízie, čím prirodzene klesol záujem o prepoisťovanie a poklesla miera uzatvorených poistiek.

Poisťovňa Allianz prestala s predajom IŽP v ČR celkovo. Podľa slov Heleny Kanderkovej, špecialistky externej komunikácie Allianz – Slovenskej poisťovne, však u nás zatiaľ takýto scenár v dohľadnej dobe nehrozí. „Záujem o investičné životné poistenie je na Slovensku stále veľký. V posledných rokoch však kladieme čoraz väčší dôraz na to, aby bola zložka poistenia, či už na rizikových alebo úrazových pripoisteniach, väčšia ako samotná investičná zložka. Očakávame, že v budúcnosti sa klienti budú čoraz viac zameriavať najmä na krytie rizika, trendom teda budú rôzne druhy rizikového a úrazového poistenia.“

Osud IŽP v najbližších mesiacoch ovplyvní aj povinnosť zaviesť európsku smernicu o distribúcii poistenia (IDD). „Ukazuje sa, že pre tento typ produktov budú pravidlá pomerne zložité a budú vytvárať neúmernú administratívu. Toto je zrejme aj dôvod, prečo ich odmietol Európsky parlament a vrátil na prepracovanie. Pokiaľ by táto regulácia vytvorila podobné prostredie, ako pôvodne navrhované RTS (regulatory technical standards k PRIIP's), krok k zániku IŽP bude zrejme neodvratný,“ myslí si M. Rotkovský.

Dobrý úmysel nestačil

Kombinácia sporiacej a rizikovej zložky v rámci jednej zmluvy poskytovala klientom pri vhodnom nastavení určité výhody, no tento typ zmlúv bol často zneužívaný, takže EÚ pristúpila k regulácii.

Po legislatívnej úprave poisťovne s najväčšou pravdepodobnosťou dosnívajú sen o tom, že budú popri poistení aj investičným partnerom svojich klientov. Sporiaca zložka na IŽP stále klesá a v posledných rokoch už produkt nahradili produkty s významnejším podielom takzvaných biometrických rizík ako úmrtie, úraz, invalidita, ktoré predstavujú základ poisťovacej činnosti.

Nožnice medzi investovaním a poistením sa budú naďalej roztvárať. „IŽP sa oplatí len výnimočne. Sú to špecifické situácie, kedy v tomto produkte, môže klient získať lacnejšie a rovnako kvalitné poistné krytie ako pri rizikovom životnom poistení. V tomto prípade však nie je reč o investovaní cez IŽP, ale o poistnom krytí s minimálnou investičnou zložkou,“ uzatvára J. Ilek.