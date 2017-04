Klienti sa pri úhrade faktúr v oblasti služieb zlepšili

V rámci platobnej disciplíny si na Slovensku medzi firemnými zákazníkmi výrazne polepšili klienti v oblasti služieb. Za minulý rok priemerne uhrádzali faktúry po lehote splatnosti behom 17 dní, čo je v porovnaní s predošlým rokom o desať dní menej.

Takéto dáta priniesla reprezentatívna EOS štúdia „European Payment Practices“ za rok 2016. Podľa jej záverov klienti z oblasti obchodu a priemyslu pokročili vo svojej platobnej morálke len minimálne.

V segmente obchodu sa vlani platilo priemerne 19 dní po uplynutí termínu splatnosti faktúr, rok predtým to bolo 21 dní. Priemysel zaznamenal rovnako tak 19 dní za rok 2016 v porovnaní s 22 dňami v roku 2015. Celkovo sa vlani na Slovensku faktúry uhrádzali v segmente B2B – Business to Business priemerne za 18 dní, rok dozadu to bolo 23 dní.

„Takýto posun v platobnej disciplíne klientov platiacich za poskytnuté služby môže rozprúdiť vzájomné obchodovanie, zlepšiť cash flow a finančnú kondíciu slovenských firiem. Celkovo za Slovensko nastalo zlepšenie v skrátení počtu dní potrebných na úhradu faktúr po lehote splatnosti, čo hodnotím pozitívne,“ hovorí Michal Šoltes, konateľ spoločnosti EOS KSI Slovensko venujúcej sa manažmentu pohľadávok.

V rámci reprezentatívnej EOS štúdie „European Payment Practices“ za rok 2016 sa rovnako tak zisťovalo, aké sú dôvody meškajúcich platieb na Slovensku a aj v ostatných európskych krajinách. Medzi hlavné dôvody zlej platobnej disciplíny u nás patrili najmä dočasné problémy s cash-flow (uviedlo 49 % komerčných klientov, teda v segmente B2B), ďalej to boli výpadky platieb u vlastných klientov (39 % respondentov), využívanie dodávateľských úverov (38 %), stav vlastných zákaziek (23 %) či platobná neschopnosť (21 %).