Klobása má dva konce, hlúposť len jeden (Zrkadlo uplynulého mesiaca očami politikov, investorov i bežných občanov)

Trump sa toho zrejme veľa nenaučil, investori sa boja Mariny a veľká slovenská dojnica by mohla zabezpečiť veľa teplých miestečiek pre ľudí z tej správnej strany.

Mediálnou hviezdou januára s obrovským, dnes ešte s neodhadnuteľným dopadom na svetové finančné trhy bol nastupujúci americký prezident Donald Trump. Je to pochopiteľné, o nikom inom sa v médiách po celom svete nehovorilo a nepísalo toľko ako o ňom.

K jeho osobnosti sa vyjadrovalo mnoho ľudí po celom svete, dokonca aj takí, ktorých názory si veľmi vážim. Spomeniem z nich aspoň svetoznámu speváčku, hudobnú skladateľku, tanečnicu, spisovateľku a módnu ikonu Madonnu, ktorú Guinessova kniha rekordov označuje za najväčšiu a najúspešnejšiu umelkyňu všetkých čias.

Pripomeniem, že Madonna veľmi ostro vystupovala proti Trumpovi v čase jeho predvolebnej kampane, no keď sa ujal úradu, akosi sa s tým zmierila a dala to najavo slovami:

"Trump urobil Američanom veľkú službu, pretože naša krajina teraz narazila na úplné dno a môže sa vydať už len jediným smerom – nahor. Dostali sme sa na takú nízku úroveň, aká je len vôbec možná a teraz už Amerika môže len stúpať hore.“

Nemá fľak na čele!

Zo sveta veľkého biznisu ma zaujalo vyjadrenie amerického investora a filantropa George Sorosa, ktorý Trumpa označil za podvodníka a možného diktátora: "Zrejme by sa stal diktátorom, keby sa vyhol kontrole Kongresu a ústavy, ale on nie je až taký schopný! Osobne som presvedčený, že smeruje k neúspechu. Ale nie kvôli ľuďom ako ja, ktorí si priali, aby neuspel, ale preto, že myšlienky, ktoré ho sprevádzajú, sú protikladné. Vyvolávajú neistotu a preto očakávam otrasy na finančných trhoch.“

Zarezonoval vo mne aj rozhovor s Martou, kamarátkou zo starých čias, ktorá teraz zhodou okolností býva v susednom paneláku a stretli sme sa, keď išla vyvetrať svojho pudlíka. Vraví mi:

"Peťu, pamätáš, keď do čela Sovietskeho zväzu nastúpil Michail Gorbačov, ktorý potom zvalil Železnú oponu, zrušil rusko-americké preteky v zbrojení a nastolil takú demokraciu, že krajiny ako Československo, Maďarsko, Poľsko už nemuseli tancovať pod ruskou taktovkou?“

"Pamätám, samozrejme si dobre pamätám tie časy. Vtedy som bol novinárom kdesi na vrchole svojich tvorivých síl, veľa som vtedy písal, odvtedy som ale poriadne zostarel,“ prehodím tak na pol úst.

"A všetci si pamätáme, keď Gorbačova prvý raz ukazovali v televízii, ako sa medzi ľuďmi začali šíriť reči, že ten fľak na čele, ktorý má, je symbol. Vieš ako sa píše v Zjavení svätého Jána o šelme, ktorá má na čele fľak a príde zničiť svet?! A teraz sa zas hovorí, že tou šelmou, ktorá má zničiť svet, je Donald Trump,“ vysvetľuje mi.

"Neviem presne na čo narážaš, veď Trump nemá na čele žiaden fľak!“ oponujem.

"Nie, na čele nemá, ale zato má v duši taký fľak, normálne na ňom vidno, že v duši má dačo také!“ trvala na svojom Marta.

"No vidíš, to sa mi páči, použijem to vo svojom komentári!“

Ty nesleduješ Facebook?!

Marta konečne odišla vetrať pudlíka a ja som si všimol obďaleč stojacu skupinku chlapcov – stredoškolákov vo veku 16 – 17 rokov, všetci mali v rukách mobily a iba sem-tam niektorý niečo povedal. „Tu píšu,“ hovorí jeden, "že je fasa, že Trump sa stal americkým prezidentom, lebo on nenávidí Európsku úniu, rozbije ju a Slovensko bude konečne slobodné a nebudeme musieť mať tie hnusné eurá!“

"A čo budeme mať?“ opýtal sa druhý chlapec. "Neviem, asi vlastné slovenské peniaze alebo dačo!“ “A to bude dobré?“ opýtal sa ten, čo nevedel. "Ta jakže nevieš?! Určite bude lepšie. Nesleduješ Facebook, ty debilu?!“

Pravdou je, že zvolenie Trumpa za US prezidenta výrazne podporuje všetky protieurópske nálady v rámci Únie i eurozóny. Nebudem tu rozoberať otázky okolo Brexitu, keďže na portáloch Investujeme.cz a sk vyšlo množstvo zaujímavých článkov a nechcem to opakovať. Veľké obavy a neistotu však vyvolávajú i voľby, ktoré sa tento rok odohrajú najmä v Nemecku a Holandsku.

Investori sa však momentálne viac boja francúzskej nacionalistky Mariny Le Pen, ktorá je veľkou obdivovateľkou Donalda Trumpa a nijako nezakrýva, že jej strana, ktorej cieľom je rozbiť EÚ, je finančne i morálne podporovaná z Ruska. Pred prvým kolom prezidentských volieb v apríli, v ktorých je možné Marinino víťazstvo, sú investori opatrní – prirážky 10-ročných francúzskych dlhopisov sú najvyššie od roku 2014 a je reálne, že budú ďalej rásť.

Štátna dojnica: Kto sa dostane do orgánov?

Veselo je i na domácej pôde. Po neskutočných cirkusoch s cenami energií, o ktoré sa postaral Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), opoziční a dokonca i mnohí koaliční politici vyzvali jeho šéfa Jozefa Holjenčíka, aby okamžite odstúpil. Zastal sa ho ale premiér Fico so slovami: "Teraz potrebujeme, aby bol úrad funkčný a pracoval. Mňa teraz zaujíma, ako tieto veci budú dotiahnuté do konca, do akej miery sa napravia všetky skrivodlivosti…“

Ďalej to nerozvádzam, nie je to téma komentára, v tejto súvislosti ma však zaujala ďalšia časť Ficovho vyjadrenia: "Pomôcť by mohlo vytvorenie štátneho energetického holdingu… Do tohto holdingu by štát vložil všetky podiely, ktoré mu zostali napríklad v Slovenských elektrárňach, Slovenskom plynárenskom priemysle či v distribučných spoločnostiach, a vznikol by tak jeden silný hospodársky subjekt.“

Rozumieme, pán premiér, vznikne veľký štátny holding, jedna veľká štátna dojná krava, napriek tomu, že vieme, že štát je zlý vlastník, ale zato v takej veľkej spoločnosti bude veľa teplých miestečiek v jej orgánoch – pre ľudí z tej správnej strany…

Premiér Fico ma ale potešil aj inak. V súvislosti s inauguráciou Donalda Trumpa sa opäť rozhoreli diskusie ohľadom sankcií EÚ proti agresívnemu Rusku. Podľa Fica sme v EÚ len takí poslíčkovia Ameriky, viac sme totiž sledovali, čo hovoria Spojené štáty, ako to, čo sme chceli my reálne v Európskej únii; sankcie sú však nezmysel, ktorý poškodzuje Úniu a preto ich treba zrušiť. V predmetnej TV diskusii premiér ďalej uviedol, že každá krajina má právo vybrať si spôsob riadenia svojich vnútorných vecí.

O. K., súhlasím, ale politik takého rangu ako je Fico by mal predsa vedieť, že EÚ nevyhlásila voči Rusku sankcie za to, že si samo, hoci aj nie veľmi demokraticky spravuje svoje vnútorné veci, ale za to, že napadlo a okupuje suverénny európsky štát. Mimochodom, na rusko-ukrajinskej hranici sa napriek všetkým mierotvorným snahám ďalej bojuje a denne tam zomierajú ľudia, len v našich médiách sa o tom menej hovorí.

Hlúposť uplynulého mesiaca

Témou mesiaca bol ale Trump, ním som začal a ním svoj komentár aj ukončím. Najväčším divadlom, ktoré v januári zrežíroval, bolo jeho nariadenie o pozastavení prijímania utečencov na 120 dní a na 90 dní totálny zákaz vstupu občanom siedmich krajín (Irán, Irak, Líbya, Somálsko, Sudán, Sýria a Jemen).

Netrvalo dlho a pravda vyšla najavo. Z uvedených 7 krajín nepochádza ani jeden terorista, ktorý by v Spojených štátoch za posledných 20 rokov spáchal útok so smrtiacimi následkami. Zároveň Trump nemá ani v jednej z týchto krajín nijaké obchodné záujmy.

A naopak, voči krajinám, odkiaľ pochádzajú teroristi, ktorí spáchali útoky 11. septembra 2001, teda voči Saudskej Arábii, Egyptu, Libanonu a Spojeným arabským emirátom Trump zákaz vstupu neuvalil. Rozuzlenie je veľmi jednoduché: v týchto krajinách vlastní rozsiahle majetky a má široké podnikateľské aktivity. Bum!

Niektorí sú si rovní, niektorí ešte rovnejší!

V zozname krajín s cestovnými obmedzeniami je niečo zlé a chaotické, krajiny, odkiaľ pochádzajú zakladatelia al-Káidy a ďalších džihádistických skupín, nie sú v tomto zozname, lebo v nich Trump mohutne podniká, konštatovali americké médiá. Už len čerešničkou na torte je, že sudkyňa Ann Donnelly pozastavila výkon Trumpovho nariadenia a generálny prokurátor štátu Washington Bob Ferguson podal na prezidenta žalobu – práve za vydanie tohto nariadenia.

Raz darmo, klobása má vždy dva konce, kým hlúposť len jeden. Ale aj ten jeden koniec je fajne pokrútený. Ale o tom by miliardár Trump mal dačo vedieť. Veď už nie je najmladší a už sa za tie roky mohol niečo naučiť, pravda, ak by bol chcel a mal na to…

Šidlo z vreca namiesto pointy

Vykľuklo sa šidlo z vreca, hovorí staré slovenské príslovie. Aj z Trumpovho úsilia chrániť Spojené štáty a ich občanov pred teroristami sa nakoniec vykľulo šidlo. Z tohto príkladu totiž viac ako nahlas kričí, že ak politici sľubujú ľuďom istotu, ochranu, bezpečnosť, spravodlivosť, poriadok, raj na zemi atď., že za všetkými sľubmi a frázami v prvom rade vidia len a len svoje osobné záujmy. A je úplne jedno, či je to nemecký či francúzsky krajný pravičiar, slovenský ľavičiar či americký republikán.

Dokonca aj veľká časť vplyvných amerických republikánov vrátane kongresmanov podrobila ostrej kritike Trumpove kroky i jeho vyjadrenia proti utečencom. Aj proti stavaniu múrov. A ťažký frajer a elegán to má čoraz ťažšie. Stráca podporu nielen v rodnej strane, ale aj medzi radovými Američanmi.

Ono to nezačalo teraz, keď vysvitlo, že vstup na územie USA Trump zakázal občanom len tých moslimských krajín, v ktorých sám nemá žiadne podnikateľské záujmy. Pravdou je, že už keď sa ujímal úradu, mal všeobecne nízku podporu. Z prieskumov verejnej mienky uskutočnených tri dni pred jeho inauguráciou, vyplynulo, že si udržuje priazeň cca 40-tich percent Američanov, kým napríklad u Baracka Obamu to v čase, keď sa prvý raz ujímal prezidentského úradu, bolo na úrovni 84 percent, u George W. Busha 61 percent a u Billa Clintona 67 percent!

Trumpove ochranárske opatrenia každého druhu (sankčné clá, vyhrážky automobilkám, rušenie obchodných dohôd a únií, resp. vystúpenie Spojených štátov z nich, napríklad z Transpacifického obchodného partnerstva TPP či zo Severoamerickej dohody o voľnom obchode NAFTA, ale aj obmedzovanie migrácie a zamedzovanie prísunu pracovnej sily zo zahraničia, stavanie múrov a celkový trend zatvárať hranice a posilňovať ich stráženie aj v tom duchovnom aj v policajnom zmysle slova), to všetko v uplynulom mesiaci párkrát potlačilo dolár smerom nadol, ale zasa nie silno a nie na dlho.

Podľa niektorých analytikov totiž na trhoch narastá presvedčenie, že Trumpove predvolebné sľuby a vyhrážky sa síce postupne zhmotňujú do reálnej skutočnosti, avšak nádeje na sľubované skoré zníženie daní a zvýšené rozpočtové výdavky nateraz zmierňujú obavy z obchodného protekcionizmu.

To slovo nateraz pre istotu zvýrazním.

Rozmýšľal som ako tému krátko a s nadhľadom uzavrieť. Nič vhodné mi nenapadlo, tak som si požičal pár slov od hlavného ekonóma Saxo Bank Steena Jakobsena, ktorý pre Investujeme.sk už skôr napísal, že Trumpova sľubovaná politika má určité rastové prvky, ale aj negatíva: "Z dlhodobého hľadiska je z ekonomického pohľadu čistým negatívom stavba múrov (skutočných i pomyselných), ktorá nikdy nepredstavovala pre rast a prosperitu nič dobré. Jeho prezidentské obdobie bude (v tom lepšom prípade) chaotické a plné experimentov… Nezabudnite však na to, že Trump voľby nevyhral, ​​to Hillary Clinton prehrala.“

Autor PhDr. Peter Furmaník je publicistom – reportérom a komentátorom. Ilustračné foto v záhlaví článku: www.sxc.hu (freeimages)