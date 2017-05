Koľko stálo ČNB oslabovanie koruny

Česká národná banka vynaložila v marci na oslabovanie českej koruny okolo 520 miliárd Kč (19,5 mld. eur). Bolo to vôbec najviac o spustenia intervencií v roku 2013.

Za celé obdobia tri a pol rok centrálna banka minula na umelé oslabenie koruny prostriedky vo výške zhruba dvoch biliónov korún (370 mld. eur). Marcový vývoj bol podľa analytikov dôsledkom tlaku investorov, ktorý sa snažili nakúpiť koruny pre uvoľnením menového záväzku.

ČNB dlhodobo uvádzala, že rast devízových rezerv jej neprekáža a nie je v tomto smere obmedzená žiadnym limitom. No prílišná expozícia devíz môže priviesť centrálnu banku do účtovnej straty, a to v dôsledku ich precenenia po ukončení kurzového záväzku.

„V priebehu marca došlo k bezprecedentnému prílevu špekulatívneho kapitálu, pretože investori stavili na rýchle posilnenie českej meny,“ povedal ekonóm Komerčnej banky Marek Dřímal.