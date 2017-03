Konec intervencí ČNB se blíží. Co očekávají analytici Raiffeisenbank?

Každým dnem se očekává konec boje proti silné koruně. Konec intervencí ČNB a ukončení kurzového závazku, který trvá už více než 3 roky, bude podle Heleny Horské, hlavní ekonomky Raiffeisenbank, jistě ekonomickou událostí roku 2017.

Dokud tento kurzový závazek trvá, žádný občan ani firma si nemohou koupit euro za méně než 27 korun. Před rozhodnutím o tomto závazku jsme si eura pro změnu kupovali za 25 korun a 80 haléřů. Co konec intervencí ČNB přinese? Jak jej vnímají analytici Raiffeisenbank Helena Horská, Michal Brožka a Daniela Milučká?

Konec intervencí ČNB komentuje Michal Brožka, hlavní investiční stratég Raiffeisenbank: „Po opuštění kurzového závazku se může stát cokoliv. Ještě pár měsíců nazpátek převládalo očekávání, že koruna bude jednoznačně posilovat. S tím, jak se toto očekávání přetavilo v peněžní spekulace, pozice spekulující na posílení české koruny výrazně narostly. Proto Česká národní banka intervenovala na devizovém trhu a v podstatě trh deformovala a saturovala poptávku po koruně.“

„Je velmi těžké říci, co tito spekulanti budou se svými investicemi dělat, v jakém krátkém časovém horizontu budou své pozice uzavírat. Pokud by je uzavírali rychle, to znamená, že by korunu zase velmi rychle prodávali, tak by koruna mohla na devizovém trhu paradoxně opět oslabovat. A v této hře je skutečně důležité jednak vědět, jak se budou spekulanti chovat a z druhé strany znát, jak se bude chovat Česká národní banka,“ dodává Michal Brožka.

„Kurz koruny se proto po ukončení kurzového závazku bude pohybovat oběma směry,“ upozorňuje Helena Horská, hlavní ekonomka Raiffeisenbank.

