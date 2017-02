Koniec týždňa s minimom dát

V roku 2016 sa komodity prehupli späť do plusu. Aby tento vývoj pokračoval aj v tento rok, musí sa odstrániť niekoľko prekážok, napríklad producenti ropy musia byť schopní zrealizovať sľubované obmedzenie výroby. Celá správa »

Krátké správy z Investície

V piatok z Ázie neboli zverejnené žiadne relevantné dáta, ktoré by mali väčší vplyv na trhy. Akciové indexy mierne skorigovali a skončili nasledovne: NIKKEI 225 –0,42%, Hang Seng –0,26%, CSI 300 –0,22%. Celá správa »

Politická neistota vytvorila podporu pre nárast cien zlata od polovice decembra. No tento trend, zdá sa, citeľne slabne. Vynárajú sa totiž protichodne pôsobiace faktory. Sú to jednak vyššie výnosy na dlhopisoch a silnejší dolár, ale aj akciové trhy, ktoré hlásia nové rekordné hodnoty takmer denne. To vytvára protivietor pre cenu žltého kovu. Celá správa »

Prinášame pravidelný prehľad vývoja na finančných trhoch a zoznam očakávaných udalostí. Celá správa »

V jistém legislativním běsnění, které je spojeno s počátkem éry nového amerického prezidenta Donalda Trumpa, poněkud zaniká moment, jehož racionálnost se zdá naopak téměř nepochybná. Je to Trumpův rezervovaný postoj k otázce globálního oteplování. Celá správa »

Prinášame pravidelný prehľad vývoja na finančných trhoch a zoznam očakávaných udalostí. Celá správa »