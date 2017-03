Konkurzov a reštrukturalizácií firiem rapídne ubudlo

Podľa prieskumu dátovej spoločnosti Bisnode Slovensko klesol počet konkurzov a reštrukturalizácií na Slovensku na najnižšie číslo za posledné tri roky. Vlani skončilo v konkurze 595 spoločností, čo predstavuje oproti roku 2014 pokles približne o pätinu. V reštrukturalizácii sa ocitlo 65 firiem, pričom pred tromi rokmi ich bolo o tretinu viac.

Dôvodov poklesu je niekoľko. „Pod nižšie čísla sa podpísala lepšia kondícia slovenskej ekonomiky, a teda aj ekonomiky podnikov, čo vidíme už niekoľko mesiacov. No rovnako k tomu prispela aj novela zákona o konkurzoch a reštrukturalizáciách,“ hodnotí Milan Seliak, business development consultant Bisnode Slovensko.

Ide o novelu zákona, ktorá bola prijatá ako reakcia na reštrukturalizáciu spoločnosti Váhostav ešte v roku 2015. „Tá mala zaistiť, že spoločníci i štatutári budú niesť viac zodpovednosti za ekonomický stav spoločnosti. Trh tak mala očistiť od firiem, ktoré by reštrukturalizáciu mohli využiť ako jednu z legálnych možností odpísania dlhov,“ dopĺňa Milan Seliak. Dáta Bisnode Slovensko ukazujú, že počet reštrukturalizácií klesol výrazne. V roku 2014 ju využilo 97 firiem, o rok neskôr 79, a vlani to už bolo len 65 spoločností.

Pomôcť by však mohla aj ďalšia novela tohto zákona, ktorá nadobúda účinnosť dnes, 1. marca. „Tá napríklad zavádza, že ak dlžník nebude schopný veriteľom v reštrukturalizácii ponúknuť minimálne polovicu dlžnej sumy a nedohodnú sa inak, dlžník pôjde do konkurzu. Okrem iného tiež bude platiť, že výber správcov bude náhodný, čím sa eliminujú možné väzby reštrukturalizačných správcov a dlžníkov,“ konštatuje Milan Seliak.

Najviac konkurzov a reštrukturalizácií bolo v roku 2016 v Bratislavskom kraji, a to až 161. Nasledoval Košický (98 spoločností) a Prešovský kraj (90 spoločností). „Je to dané najmä počtom spoločností, ktoré v okolí Bratislavy či Košíc podnikajú, čo sa týka Prešovského kraja, tam zrejme situáciu ovplyvnila aj slabšia ekonomická sila. Zaujímavosťou je, že najmenej konkurzov a reštrukturalizácií bolo vlani v Trenčianskom a Nitrianskom kraji, a to len 52 v oboch prípadoch,“ spresňuje čísla Milan Seliak z Bisnode Slovensko.

Najčastejšie v konkurzoch a reštrukturalizáciách končili spoločnosti s ručením obmedzeným, živnostníci a akciové spoločnosti. V konkurze vlani skončilo 350 eseročiek, 181 živnostníkov a 30 akcioviek, v reštrukturalizácii sa ocitlo 47 eseročiek, 9 akcioviek a 7 živnostníkov.

Vzrastajúcu tendenciu na Slovensku však majú osobné bankroty. Za posledné tri roky u nás zbankrotovalo 2 031 fyzických osôb, pričom iba v minulom roku ich bolo 787, v roku 2014 osobný bankrot využilo podľa Bisnode Slovensko 576 občanov. „Predpokladáme, že v tomto roku sa ich počet ešte zvýši, keďže nový zákon o konkurzoch a reštrukturalizáciách osobné bankroty ešte zjednoduší,“ upozorňuje Milan Seliak.

VÝVOJ POČTU KONKURZOV A REŠTRUKTURALIZÁCIÍ NA SLOVENSKU

Rok Typ Počet 2014 Konkurzy 728 Reštrukturalizácie 97 2015 Konkurzy 660 Reštrukturalizácie 79 2016 Konkurzy 595 Reštrukturalizácie 65

Kraj 2014 2015 2016 Banskobystrický kraj 97 103 76 Bratislavský kraj 235 168 161 Košický kraj 93 102 98 Nitriansky kraj 61 57 52 Prešovský kraj 104 97 90 Trenčiansky kraj 61 59 52 Trnavský kraj 89 75 67 Žilinský kraj 85 78 64 Celkový súčet 825 739 660

Osobné bankroty na Slovensku Fyzické osoby 2014 576 2015 668 2016 787 Súčet 2 031