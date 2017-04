Koruna skutečně není kryta naprosto ničím

Intervence České národní banky skončily, s korunou se nestalo nic dramatického, trošku nám posílila, ale zase ne moc. A ukazuje se, že spoustě lidí pořád vrtá hlavou, jak je to s těmi dvěma biliony korun, co ČNB emitovala „ze vzduchu“.

Je to taková záhada, že to lidem do hlavy nejde. A mnoho ekonomů jim na náladě nepřidává, když trousí s výrazně vztyčeným varovným prstem taková moudra, jako že „peníze nejsou kryté vůbec ničím“ nebo „za dva biliony nákladů jsme si koupili nízké mzdy“. A tváří se přitom, jako by sdělovali lidu naprosté šokující novinky nebo výsledky dlouhých let mravenčí badatelské práce. A přitom jsou to takové banality či nesmysly.

Jistě. Peníze nejsou kryté ničím. Nikdy nebyly. Ani zlaté dukáty nebyly kryté ničím jiným než vcelku racionální důvěrou, že jsou zlaté, a vcelku iracionální důvěrou, že zlato nikdy neztratí svou cenu. V dějinách lidstvo používalo jako platidla všechno možné od mušlí až po potištěný papír. Všechny metody kromě směnného obchodu byly naprosto vždycky založeny na důvěře a ničem jiném. Jediná opravdu racionální směna je jedna kráva za dvě prasata. Tečka.

Celý článok si môžete prečítať na http://www.investujeme.cz/clanky/koruna-skutecne-neni-kryta-naprosto-nicim/