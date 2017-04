Koruna z řetězu puštěná

ČNB opustila závazek nenechat korunu posílit nad hladinu 27 za jedno euro. Což se čekalo a bankovní rada tak učinila v době, kterou ohlásila. Nyní na českou měnu působí již jenom tržní síly. I když…

…i když to není zase tak úplně pravda.

Podle odhadů nakoupili spekulanti asi dva biliony korun. Komu to připadá jako nekonečně velká suma, tak opravdu to je z pozice jednoho člověka nekonečně velká suma, ale zase vzhledem k objemům českého zahraničního obchodu nikoliv nepochopitelná. Obrat zahraničního obchodu naší země v roce 2016 totiž dosáhnul 7,44 bilionu korun, což ony dva biliony na účtech spekulantů staví do určitého reálnějšího světla.

Tyto dva biliony korun ale nyní půjdou proti tržním silám – ty by směřovaly k posilování koruny, protože k tomu jsou podmínky. Český export významným způsobem převyšuje dovoz, i další vlivy hrají spíše pro posilování koruny, ale spekulanti se budou potřebovat zbavovat svých korun. Takže tyto dva biliony budou naopak působit proti posilování.

