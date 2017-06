Kupujete opce? Vydělat můžete na růstu i poklesu ceny

Články z Investovanie

Počas tohtoročného leta globálne trhy vďaka náklonnosti centrálnych bánk významne vzrástli. Odštartovala to Bank of England, ktorá začala s novým kolom kvantitatívneho uvoľňovania s cieľom utlmiť šok po referende o Brexite. Výsledok hlasovania tak nedokázal vykoľajiť dôveru investorov v štátne dlhopisy Veľkej Británie a v britské akcie z miery a globálne trhy si s úľavou vydýchli. Celá správa »

Dôchodcovia z druhého piliera budú mať nárok na nižší minimálny dôchodok ako tí čisto prvopilieroví. Parlament včera potvrdil svoje predchádzajúce rozhodnutie. Opozícia sa chystá posunúť schválený zákon na Ústavný súd. Celá správa »

Napriek podpore hospodárstva zo strany centrálnych bánk, nemôžeme ešte vo väčšine sveta hovoriť o badateľnom oživení. Ekonomiky sa potýkajú s nízkym rastom a defláciou a i keď sa čísla začnú zlepšovať, príklad USA, čaká hospodárstvo tvrdá rana v podobne zvyšovania sadzieb na normálnu úroveň, čo rast opäť zrazí nadol. Pozreli sme sa preto na rozvinuté svetové ekonomiky z pohľadu ich štrukturálne silných stránok. Z hodnotenia vyšlo päť najsilnejších krajín. Zaujímavé je, že štyri z nich sú v Európe. Celá správa »

Voľby vo Veľkej Británii sa uskutočnia už tento štvrtok. Ich výsledok bude mať zásadný vplyv na budúce referendum o zotrvaní krajiny v EÚ. Horúcou témou volebného súboja je i obrovská enkláva imigrantov, do ktorej sa rátajú i Slováci. Celá správa »

Česká republika sa zotavuje z dopadov dlhovej krízy v eurozóne. Ekonomika sa naštartovala a dosahuje solídny rast. Za rok 2014 to boli dve percentá HDP a tento rok by to mohlo byť 2,5 percenta. Hlavným ťahúňom bude vývoz osobných automobilov, ako aj rastúca domáca spotreba. Celá správa »