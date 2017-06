Kurzové sázení: Proč nefungují strategie jak neprohrát

Kurzové sázení nahrává sázkovým kancelářím. Je přesto možné nějakým systémem nebo strategií porazit sázkové kanceláře tak, aby člověk mohl soustavně a pravidelně ze sázení profitovat?

Kurzové sázení je založené na základním principu, který znevýhodňuje klienty sázkových kanceláří. Nejde o nic složitého, ale je jasné, že sázkovky musí daný krok provádět, jinak by zkrátka ziskové nebyly. Jedná se o „podsekávání kurzů“.

Pokud by se dva lidé vsadili mezi sebou a dohadovali by se, kdo vyhraje v zápase, v němž mají oba tenisoví hráči papírově stejnou šanci na výhru, byly by kurzy na každého z nich 2,0. Realita je taková, že kurzy jsou v těchto případech rovny 1,9 (přibližně, konkrétní hodnota závisí na konkrétní sázkové kanceláři).

