Kvalita potravin: Co od toho Bruselu vlastně chceme?

Připouštím, že jsem poněkud zmaten. Stejní lidé, kteří si stěžují na „diktát Bruselu“, zároveň skoro jedním dechem požadují, aby ten stejný Brusel řešil, že kvalita potravin v českých supermarketech je horší než v německých.

Nemohu se zbavit silného dojmu, že v tom je jistá nevyváženost.

Možná by bylo na čase vcelku jednoznačně říci, že to, co kupujeme a následně jíme, je jenom a pouze naše věc. Přece nemůže opravdu nikdo myslet vážně představu, že Evropská komise nařídí společnosti Coca-cola, aby na celém území Evropské unie prodávala jednu všude stejnou limonádu? Nebo aby existovala jedna celoevropská Nutella?

Jenže zřejmě to leckdo vážně opravdu myslí. Protože jisté politické hnutí se chlubí ve svém posledním provolání tím, že „prosazuje kroky proti nadnárodním korporacím, které v České republice dávají pod známou značkou do prodeje potraviny s méně hodnotným složením. Tato situace je výsledkem postavení České republiky jako kolonizované země“.

