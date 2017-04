Le Penová predstavuje v skutočnosti menšiu hrozbu, ako sa zdá

Prieskumy naznačujú, že Marine Le Penová si zabezpečí miesto v druhom kole prezidentských volieb vo Francúzsku, ale v tomto kole ju pravdepodobne porazí buď François Fillon alebo Emmanuel Macron. Globálna ekonómka, Anna Stupnytska, upozorňuje, že pravdepodobnosť nečakaných výsledkov francúzskych volieb je nižšia ako v prípade amerických volieb či referenda o Brexite.

Aj keby Le Penová vyhrala, pravdepodobne by nezískala väčšinu Národného zhromaždenia, čo by obmedzilo jej schopnosť presadzovať legislatívu, vrátane hlasovania o odchode Francúzska z EÚ (‘Frexit’).

Nech sa v prvom kole, ktoré sa uskutoční 23. apríla, či v druhom, rozhodujúcom kole 7. mája, stane čokoľvek, výsledok bude dvojitý. Víťazstvo Le Penovej bude vnímané ako neprívetivé voči trhu, a to napriek pravdepodobným obmedzeniam jej prezidentskej moci. Víťazstvo Fillona alebo Macrona sa považuje ako výsledok, ktorý je pre trh viac prívetivý.

Víťazstvom Le Penovej by najviac utrpelo euro, pričom pár EUR/USD by sa ľahko dostal do parity (a možno ešte ďalej). Francúzske akciové indexy by mohli byť, vzhľadom na ich globálnu expozíciu, ovplyvnené menej. Spready na francúzskych štátnych dlhopisoch by mali výrazne vzrásť, čo by následne ovplyvnilo aj periférne európske krajiny, ako Taliansko, bojujúce so záťažou bankovej krízy a vákuom vo vedení. To by zmarilo stratégiu ECB obmedziť kvantitatívne uvoľňovanie. Jej cieľom je znížiť objem mesačných nákupov dlhopisov, ale zachovať si pozíciu na trhu, čo by potenciálne mohlo urýchliť aj zrušenie kapitálového kľúča.

Víťazstvo Fillona alebo Macrona by naopak malo francúzske aj širšie európske aktíva povzbudiť. Očakáva sa, že najviac z toho budú profitovať dlhopisy a euro: tie u francúzskych OAT voči nemeckým bundom klesnú a euro sa voči US doláru a yenu posilní.

Fillon alebo Macron

Macronova podpora vzrástla po obvineniach Fillona, že ten pravdepodobne zneužíval verejné financie a rovnako aj po rozhodnutí centristického Françoisa Bayroua odstúpiť z boja v prospech Macrona. Avšak Fillona by sme nemali predčasne vyraďovať z hry. Voči obvineniam sa dokázal celkom dostatočne obhájiť a stále má väčšinovú podporu republikánskych voličov. Nedávne prieskumy ukazujú, že Fillon a Macron môžu byť v rámci tolerancie chyby obaja druhým najlepším kandidátom v prvom kole.

Prieskumy naznačujú, že tak Macron, ako aj Fillon, by mali v druhom kole pred Le Penovou jasnú prevahu. Dvojkolový volebný systém je pre Le Penovú výraznou prekážkou. Druhé kolá prezidentských volieb mávajú vysokú účasť, zvyčajne okolo 80 percent, čo nahráva v prospech kandidátom stredových voličov. Je tak nepravdepodobné, že by Le Penová dokázala mobilizovať historicky nečinných voličov. Toto všetko znižuje pravdepodobnosť zaujatosti prieskumov a neočakávaných prekvapení, ako tomu bolo v prípade prezidentských volieb v USA alebo pri referende o Brexite.

V decembrových regionálnych voľbách v roku 2015 Le Penová porazila svojho republikánskeho oponenta v prvom kole pomerom 41 ku 25, ale v rozhodujúcom druhom kole prehrala 42 ku 58. Podpora Národného frontu v druhom kole mierne klesla naprieč celou krajinou. V aktuálnej kampani sa však Le Penová dištancovala od priameho napojenia na Národný front a dlhoročných sľubov strany: meno ‘Le Pen’ a logo FN sa už neobjavujú na plagátoch a predvolebným sloganom je ‘Marine Présidente’.

Čo môže ovplyvniť šance Le Penovej?

Udalosti na poslednú chvíľu by mohli ovplyvniť šance Le Penovej. Volebná fúzia socialistu Benoît Hamona a krajne ľavicového Jean-Luc Mélenchona by mohla spustiť vlnu sklamania medzi ich priaznivcami, čo by viedlo k vysokej miere apatie medzi voličmi oboch kandidátov. Vďaka tomu by Le Penovej kľúčoví priaznivci mohli dosiahnuť jej zvolenie. Úspešné spojenie táborov Hamon-Mélenchon je nakoniec nepravdepodobné aj vzhľadom na to, že kandidáti navzájom kritizovali svoje kampane a tiež vzhľadom na radikálne postoje Hamona.

Aj externé podnety môžu byť dôležitým faktorom. Februárový prieskum BVA ukázal, že najdôležitejšími témami pre voličov sú nezamestnanosť, systém sociálneho zabezpečenia, bezpečnosť, terorizmus a imigrácia. Voliči Le Penovej označujú terorizmus ako najkritickejšiu tému, zatiaľ čo bezpečnosť je najpodstatnejšia pre podporovateľov Fillona a nezamestnanosť pre voličov Macrona. Externé šoky by toto prostredie mohli zmeniť.

Posledné správy o vývoj nezamestnanosti, alebo zlepšenie ekonomických podmienok môže oslabiť podporu prívržencov anti-establišmentu, ako je Le Penová, ktorým sa zvyčajne darí lepšie v časoch hospodárskeho stresu. Prebiehajúca cyklická expanzia vo Francúzsku a v eurozóne je najlepšia za posledné roky. HDP Francúzska za štvrtý kvartál vlaňajška bol 2.4 percenta. Rastový trend prešiel aj do roku 2017, pričom februárový kompozitný bleskový index PMI bol najvyšší od roku 2011. Spotrebiteľská dôvera naďalej rastie.

Ak Le Penová vyhrá, aká je šanca, že sa uskutoční referendum o ‘Frexite’?

Schopnosť Le Penovej vypísať referendum o odchode Francúzska z EÚ (‘Frexit’) čiastočne závisí od výsledku Národného frontu v júnových parlamentných voľbách. Bez väčšiny v parlamente sa Le Penovej len ťažko podarí presadiť väčšinu jej programu.

Zablokovaný parlament tradične znižuje moc prezidenta v záležitostiach armády a diplomacie. Strana Národný front má v súčasnosti v Národnom zhromaždení len dve kreslá a žiadne v Senáte. Keďže voliči strany Národný front sú vo veľkej miere sústredení v husto obývaných oblastiach južného a severovýchodného Francúzska, Le Penová bude mať ťažkosti s rozširovaním svojho vplyvu v Národnom zhromaždení. Odhady volebného ťaženia strany Národného frontu sa pohybujú v rozmedzí od 50 do 70 kresiel.

Členstvo Francúzska v EÚ je zakotvené aj v jeho ústave. Na zmenu je potrebné výhlásenie referenda a francúzska ústava tu ponúka dve cesty:

Článok 89 umožňuje zmenu ústavy 60% väčšinovým rozhodnutím Národného zhromaždenia ako aj v Senátu, čo Le Penová pravdepodobne nezíska.

Článok 11 zohľadňuje situáciu pri problémoch v ‘hospodárskej, sociálnej alebo environmentálnej oblasti". Le Penová by musela argumentovať, že referendum o členstve v EÚ spadá do tejto právomoci. Aj keď hranica pre hlasovanie o Článku 11 je nižšia ako pri Článku 89, je to politicky komplikované, keďže by sa do procesu musel zapojiť francúzsky ústavný súd.

Čo je možno dôležitejšie, najnovší Eurobarometer (prieskum Európskej Komisie) ukázal 68 percentnú podporu Eura a 28 percentný postoj proti.

Trh Le Penovej

Ak Le Penová vyhrá, menšinová účasť v Národnom zhromaždení, politická slepá ulička a súvisiaca politická neistota by takmer určite oslabili vyhliadky na raste a infláciu. Pokiaľ ide o trhy, niestota dvoch týždňov medzi jednotlivými kolami prezidentských volieb by mohla spôsobiť dramatické hromadné výpredaje európskych cien aktív. Víťazstvo Le Penovej by najťažšie zasiahlo spready pri francúzskych dlhopisoch, pričom francúzske akcie by mohli byť odolnejšie. No bude dôvod na paniku, keďže je možné, že Le Penová sa cez druhú prekážku nedostane.

ANNA STUPNYTSKA – globálna ekonómka fondu Fidelity Multi Asset. Pôsobila ako makroekonómka v spoločnosti Goldman Sachs Asset Management. Má najvyšší titul z Ekonómie z University of Cambridge a tiež magisterský titul (s vyznamenaním) z Filozofie z University of Oxford.