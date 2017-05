Líbilo by se vám dostávat peníze bez práce? Garantovaný příjem to zajistí

Zaručený příjem od státu má své příznivce i odpůrce. Jeho podstata spočívá v tom, že občané státu by dostávali určitý finanční obnos bez rozdílu věku, pohlaví, vzdělání, profese atd. Všichni by prostě každý měsíc dostávali garantovaný příjem.

Garantovaný příjem od státu by chtělo 68 procent Evropanů

Finanční jistotu garantovanou státem, neboli univerzální základní příjem bez splnění jakýchkoli podmínek, by si přálo 68 procent Evropanů. Zavedení testují například ve Finsku a Nizozemsku a o jejím zavedení mluví i někteří politici v Česku.

Podle některých politiků a aktivistů by takový příjem pomohl vybalancovat nerovnosti v příjmech a vyřešit problém s chudobou.

Nejnovější průzkum německé výzkumné společnosti Dalia Research dokončený v březnu 2017 ukázal, že počet Evropanů podporujících základní příjem meziročně vzrostl z 64 na 68 procent.

Více než 30 procent dotázaných by si zavedení garantovaného příjmu přálo až po úspěšném testování v jejich zemi. Další třetina by zavedla tento bezpodmínečný příjem okamžitě a jen 24 procent je úplně proti.

Odpůrci se bojí hlavně ekonomického dopadu. Bezpodmínečný příjem pro všechny by logicky zvýšil výdaje státu, lidé by nebyli motivování k práci a mohlo by dojít ke zneužití této dávky cizinci.

Příznivci vidí pozitivum ve snížení strachu ze zajištění základních potřeb, větší rovnost příležitostí a vyhlídky na větší finanční nezávislost a soběstačnost.

