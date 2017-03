Maloobchodné tržby rástli najrýchlejšie od roku 2008

Lepšia spotrebiteľská dôvera odzrkadľujúca silný trh práce (rastúcu zamestnanosť aj mzdy) v kombinácií s dlhodobo rekordne nízkymi úrokovými sadzbami sa na prelome rokov konečne začali citeľnejšie prejavovať aj na tržbách slovenských obchodníkov. Potvrdili to aj januárové čísla tržieb v maloobchode zverejnené Štatistickým úradom, ktoré sa v porovnaní s už aj tak silným koncom roka zvýšili o ďalších 0,6% (sezónne očistené, prepočet UniCredit Bank). Dynamika ich medziročného rastu sa zrýchlila až na 7,4% a tržby v maloobchode si tak pripísali najsilnejší medziročný rast od septembra 2008, t.j. od vypuknutia krízy.

V januári rástli tržby najmä v niektorých segmentoch nepotravinového segmentu. Zdá sa, že povianočné výpredaje sa tento rok sústredili najmä do oblasti elektroniky (tržby predajní IKT medziročne vzrástli až o 33,9%), výrazne si polepšili aj internetové obchody (31,9%). Naopak, s koncom Vianoc v úvode tohto roka výraznejšie ochabol záujem o tovary pre kultúru a rekreáciu (knihy, hračky, športové potreby) v tradičných kamenných obchodoch, ktorých tržby sa v porovnaní s decembrom prepadli o viac ako 15% (sezónne očistené, prepočet UniCredit Bank), v porovnaní s januárom minulého roka o takmer 10%.

Po krátkom decembrovom oživení záujmu o trhoviska (vďaka rastúcej popularite Vianočných trhov) sa na cestu poklesu opäť vrátili aj tržby stánkarov na trhoch, ktoré medziročne poklesli o –7,5%.

V rastúcom trende však v januári pokračoval aj potravinový segment (o takmer 4% medziročne), a to ako v prípade predajní s prevahou potravín (prevažne veľké obchodné reťazce – 3,6% medziročne), tak aj v segmente malých špecializovaných predajní potravín (8,9% medziročne), ktoré posledné roky naberajú na popularite. Relatívne silný rast tržieb (v stálych cenách) si v úvode roka pripísali aj slovenské „benzínky“.

Aj napriek zvýšeniu cien pohonných hmôt na prelome rokov, reálne predaje v maloobchode s pohonnými hmotami (teda po očistení o cenové vplyvy) relatívne dynamicky vzrástli (až o 27,1% medziročne). Rastúce tržby na slovenských čerpacích staniciach by tak mohli naznačovať zvýšenú aktivitu slovenského priemyslu, ktorú v úvode roka naznačuje aj soft indikátor dôvery v priemysle.

Zrýchľujúci sa rast spotreby slovenských domácnosti v januári potvrdili aj tržby v ďalších odvetviach mimo maloobchodu. Rast tržieb obchodníkov s autami a tržieb z údržby áut sa opäť zrýchlil – až na 19% medziročne (predaj áut 24%, predaj náhradných dielov 13% a opravy a údržba 10%). Správy o silnej zimnej turistickej sezóne potvrdili aj čísla tržieb hotelov a reštaurácií.

Kým v druhej polovici minulého roka rast tržieb hotelov (najmä v Bratislave) výdatne podporovalo aj slovenské predsedníctvo v EÚ, aktuálny rast tržieb ide s veľkou pravdepodobnosťou takmer výlučne na vrub rastúceho turizmu, najmä v hornatých regiónoch – lyžiarske strediska si v úvode roka užili pravú mrazivú zimu a tržby slovenských hotelov sa tak medziročne zvýšili o 11,5%, slovenských reštaurácií o 10,5%.

V úhrne tržby v maloobchode, predaji a údržbe áut a v hoteloch a reštauráciách v januári vzrástli o úctyhodných 1,4% (sezónne očistené, prepočet UniCredit Bank), pričom dynamika ich medziročného rastu sa zrýchlila až na 11,5% (najrýchlejší medziročný rast od februára 2008).

Výhľad

Spotrebiteľská nálada ostáva nad dlhodobým priemerom, hoci v úvode roka predsa len zaznamenala mierne zhoršenie (najmä pod vplyvom rastúcich inflačných očakávaní). Slovenská ekonomika pokračuje v relatívne dynamickom raste, čo sa pozitívne prejavuje aj na trhu práce (rastúca zamestnanosť aj mzdy).

Spotrebu domácnosti by navyše mali ďalej podporovať aj nízke úrokové sadzby. Z tohto dôvodu očakávame, že rastúci trend by si mali maloobchodné tržby udržať aj v nasledujúcich mesiacoch. V porovnaní s januárom, kedy tržby nahor ťahali aj silné povianočné výpredaje, by sa dynamika ich rastu mohla predsa len mierne spomaliť a pohybovať sa na úrovniach okolo 3–5%.

Ľubomír Koršňák – analytik UniCredit bank