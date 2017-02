Manažerské nástroje, které se budou hodit

Rok 2017 je z pohledu finančního poradenství rokem usazování loňských legislativních změn. Jde o především o životní pojištění a spotřebitelské úvěry včetně hypoték. Jak se vyrovnat se změnami v pozici manažera?

Jelikož jsem původem „pojišťovák“, vnímám změnu v povinném ručení za obdržené provize na 5 let jako snahu zmírnit naši převahu nad interními sítěmi pojišťoven. A protože jsem nebyl jen „obyčejný“ pojišťovák, ale několik let manažer a ředitel v pojišťovně, tak jsem si tím téměř jist. Ochrana spotřebitele, za kterou se novela zákona schovává, má pramálo společného se skutečnou ochranou spotřebitele, o to více chrání zájmy pojišťoven.

Zahajujeme rok s podmínkami, které jsou, ať chceme nebo ne, o poznání složitější. Výhodou bude mít jasnou vizi, cíle na papíře a aktivity své a svých kolegů pod kontrolou.

