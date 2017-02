Máte peniaze v garantovanom penzijnom fonde? Oberáte sa o zhodnotenie

Mnohí tridsiatnici, ktorí si budú sporiť i viac ako 30 rokov, majú svoje peniaze v druhom pilieri výhradne v garantovanom fonde, čím sa oberajú o možnosť ťažiť z nárastu ekonomík v budúcnosti. Podľa štatistík tak robí až 90 percent sporiteľov. Dôkazom je aktuálny rast akciových trhov, ale i výsledky indexových ako aj akciových fondov v druhom pilieri za minulý rok.

Akciové trhy si nedávno pripísali veľmi slušné zhodnotenie. Bola to reakcia na inauguráciu Donalda Trumpa do úradu prezidenta USA, ako aj na zlepšujúce sa makroekonomické údaje, hovoriace o raste svetovej ekonomiky. Hoci tesne po zvolení D. Trumpa bola reakcia trhov skôr rozpačitá, no ďalšie správy prečítali investori ako pozitívne. Názor, že nový americký prezident si až tak nebude stáť zo všetkými svojim predvolebnými sľubmi, investorov potešil. A aj to, že tie sľuby, ktoré dodží, by mohli americkej ekonomike priniesť vítaný impulz.

Nové rekordy amerických akcií

Index Dow Jones na základe tohto optimizmu prekonal minulý týždeň po prvý krát vo svojej histórii magickú hodnotu 20 tisíc bodov. Investori očakávajú, že americkú ekonomiku by mohli potiahnuť nové výdavky do budovania domácej infraštruktúry. Ďalej sú tu škrty v korporátnych daniach, ktoré by mali prenechať viac peňazí na investície firiem a ich ďalší rozvoj. A do tretice sú to škrty v daniach z osobného príjmu, čo by mohlo znamenať vyššie ceny nehnuteľností.

Spolu s americkým indexom pozitívne reagoval i európsky index Euro Stoxx 50, ale i japonský index Nikkei. Čaká sa totiž, že americký rast sa rozleje i do iných častí sveta. Okrem Číny a Mexika, samozrejme, pre ktoré má nový americký prezident meravú tvár.

Podľa Vladimíra Vaňa, hlavného analytika Sberbank Europe, je na rast trhov pádny dôvod. Niektoré zo signalizovaných opatrení D. Trumpa, pokiaľ sa splnia, môžu mať priaznivý vplyv na ziskovosť korporácií, myslí si. Predpokladá, že expanzívna rozpočtová politika podporí hospodársky rast a nárast tržieb niektorých odvetví.

Nie len investori, ale aj penzisti

Z rozmachu akciových trhov sa však nemusia tešiť len burzoví hráči. Benefitujú z neho aj budúci dôchodcovia. Investície do domácich akcií sú kľúčovou zložkou dôchodkového investičného portfólia amerických pracujúcich. Rast akcií im pomáha v sporení na dôchodok.

Aj slovenskí investori v druhom pilieri si slušne prilepšili. Najlepší akciový fond v 2. pilieri rástol vlani o viac ako desať percent. Vysoké prírastky si pripísali i indexové fondy. Problémom však je, že len zhruba desatina sporiteľov sa môže s týchto čísiel tešiť. Len tí totiž majú nastavené svoje investície na dlhý investičný horizont, pri ktorom akcie jednoznačne prekonávajú iné triedy aktív.

Na tohtotýždňovej konferencii týždenníka Trend na tému budúcnosť dôchodkové systému na Slovensku sa rečníci zhodli na tom, že rozloženie investícií sporiteľov v druhom pilieri je nevhodné. Nezhodli sa ale na tom, kto by im to mal povedať. Odzneli úvahy, že to malo byť agendou marketingových oddelení dôchodkových správcovských spoločností. Štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Ivan Švejna povedal, že vzhľadom k súčasným historickým maximám amerických akciových trhov a už sedem rokov trvajúcemu býčiemu trhu, sa necíti byť oprávnený ľuďom jednoznačne v tejto chvíli odporučiť prestup z dlhopisových do akciových trhov.

Niektorí analytici okrem toho varujú pred prílišným optimizmom. „Väčšina rastu akciových indexov od zvolenia Donalda Trumpa ide na vrub očakávaní a sľubov, ale nie reálnych krokov prezidenta. Preto je možné, že ak nebudú prorastové opatrenia rýchlo uvedené do praxe, rely sa môže rýchlo minúť para,“ upozorňuje Stanislav Pánis analytik J&T Banky.

Hoci je pravdou, že akciové investície majú v porovnaní s tými dlhopisovými väčšiu volatilitu, teda častejšie a výraznejšie padajú a rastú, z dlhodobého hľadiska však prinášajú investorom vyšší výnos. Investor, ktorý má pred sebou investičný horizont v dĺžke dvoch, či troch dekád, by teda mal jednoznačne sporiť v akciových a indexových, nie v dlhopisových fondoch.

