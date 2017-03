mBank investuje 50 miliónov eur do fintech firiem

Skupina mBank, pôsobiaca na Slovensku, v Čechách a Poľsku, ako prvá finančná inštitúcia v strednej a východnej Európe, zriaďuje fond pre startupy špecializujúce sa na vývoj a predaj nových technológií v oblasti financií. Banka má ambíciu pripojiť sa k priekopníkom, ktorí majú zásadný vplyv na digitalizáciu bankovníctva.

mBank v rámci nového projektu mAccelerator investuje 50 miliónov eur do oblasti technologických startupov. Doposiaľ žiadna firma ani inštitúcia nevytvorila v strednej a východnej Európe „fintech laboratórium“, ktoré by dosahovalo obdobné parametre z pohľadu výšky investície, počtu potenciálnych používateľov a vytvorených príležitostí. Týmto krokom sa otvárajú dvere aj začínajúcim spoločnostiam zo Slovenska alebo Čiech, ktoré by sa chceli uchádzať o vyčlenené finančné prostriedky.

„Cieľom projektu je vytvoriť špičkové technologické riešenia, ktoré pomôžu finančným inštitúciám po celom svete tak, aby spĺňali výzvy fintech éry,“ uviedol Cezary Stypułkowski, generálny riaditeľ mBank Group.

V počiatočnej fáze investície budú „startupisti“ spolupracovať s mBank, ktorá má viac ako päť miliónov zákazníkov na Slovensku, v Českej republike a v Poľsku. mBank bude ich prvým partnerom a pri rozbehu im pomôže dosiahnuť tzv. kritickú masu klientov. S finančnou podporou fondu a know-how môžu spoločnosti následne ponúknuť svoje riešenia zákazníkom do celého sveta.

„Nový fond je veľkou príležitosťou pre inovatívne spoločnosti zo Slovenska a Českej republiky, ktoré prichádzajú s novými nápadmi a riešeniami pre digitálne financie. Zároveň z výsledkov projektu, napríklad v podobe nových funkcionalít v mobilnom bankovníctve, budú profitovať aj klienti na slovenskom a českom trhu,“ dopĺňa Pawel Kucharski, výkonný riaditeľ pre obchod, marketing a produkt mBank na Slovensku a v Českej republike.

Fond bude vedený skúsenými manažérmi. Jarosław Mastalerz je v súčasnosti jedným z viceprezidentov mBank, členom predstavenstva a COO, Wojciech Chmielewski riaditeľom oddelenia stratégie. Obaja v najbližšom čase opustia mBank a prevezmú kormidlo nového projektu. Všetky investície fondu budú schvaľované skupinou manažérov z vedenia mBank pod vedením CEO, Cezaryho Stypułkowskeho.

„mAccelerator je pre mBank vynikajúcou príležitosťou, a to nielen z finančného hľadiska, ale aj z hľadiska nášho postavenia na trhu. Tento projekt nám pomôže posilniť našu pozíciu spoločnosti, ktorá je výborne pripravená na výzvy digitálneho trhu a je schopná reagovať na očakávania stále väčšieho počtu zákazníkov využívajúcich mobilné služby. Ide o jednu z hlavných iniciatív v rámci našej stratégie Mobilná banka na obdobie 2016 až 2020,“ dodáva Cezary Stypułkowski.