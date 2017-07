mBank na Slovensku má nového šéfa

Digitálna banka mBank mení svoje vedenie. Na pozíciu generálneho riaditeľa a vedúceho organizačnej zložky nastupuje dlhoročný obchodný riaditeľ, Robert Chrištof.

Robert Chrištof pôsobí v mBank už osem rokov na pozícii obchodného riaditeľa pre slovenský a český trh. Predtým bol zodpovedný aj za distribučnú sieť a call centrum a bol zástupcom generálneho riaditeľa českej pobočky. Do mBank prišiel zo Citibank, kde mal na starosti investičné bankovníctvo a predtým sa v Komerčnej banke venoval korporátnym klientom.

Medzi jeho hlavné úlohy na Slovensku bude patriť ďalšie rozšírenie klientskej bázy, rozvoj distribučného modelu a podpora rastu slovenskej pobočky cez inovatívne produkty ako sú napríklad mobilné platby.

„Robert prichádza do Bratislavy zúročiť dlhoročné skúsenosti zo slovenského a českého bankového trhu, a verím, že etablovanú banku s viac ako 270 000 klientmi dokáže posunúť ďalej. V rámci našej stratégie do roku 2020 chceme ešte viac dať do popredia klienta a pomáhať mu pri každodenných rozhodnutiach nielen v súvislosti s financiami,“ povedal Cezary Kocik, viceprezident skupiny mBank zodpovedný za retailové bankovníctvo.

„Som rád, že na Slovensko prichádzam v prelomovom období technologických startupov, mobilných platieb a nových obchodných modelov. V tomto roku s našimi klientmi oslavujeme 10. výročie pôsobenia na slovenskom trhu a chceme sa im poďakovať aj prostredníctvom nových produktov ako sú napríklad online investičné fondy alebo jednoduchšia konsolidácia pôžičiek,“ uviedol Robert Chrištof, nový generálny riaditeľ mBank na Slovensku.

Doterajší šéf mBank na Slovensku bol Przemyslaw Klobut, ktorý sa vrácia do materskej skupiny v Poľsku.