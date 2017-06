mBank postúpila licenciu na digitálne bankovníctvo francúzskej banke

Platformu mBank pre mobilné a internetové bankovníctvo budú využívať aj finančné inštitúcie mimo Poľska, Slovenska a Českej republiky. Prvá licencia bola zakúpená francúzskou spoločnosťou La Banque Postale.

Spoločnosť mBank spustila projekt mBox na licencovanie riešení retailového bankovníctva pre partnerov. Rozsah pôsobnosti zahŕňa elektronické platformy, ako aj know-how v oblasti produktov, procesov a predaja.

Prvým partnerom, ktorý využije know-how mBank, bude francúzska banka La Banque Postale vo vlastníctve francúzskej poštovej spoločnosti La Poste. La Banque Postale už podpísala licenčnú zmluvu a začala implementačný program.

„Platformu mBox sme si vybrali, pretože nám umožní rýchlejšie sa dostať na trh s osvedčeným riešením, ktoré prostredníctvom digitálnych funkcií prinesie novú skúsenosť našim klientom“, uviedla Alica Holzman, riaditeľka Digital at LBP a šéfka programu New Digital Bank.

mBank ponúka platformu aj ďalším potenciálnym partnerom. Projekt mBox je riadený a dodávaný v strategickom partnerstve so spoločnosťou Accenture, ktorá poskytuje komplexnú podporu kupujúcemu pri realizácii projektu.

„Naša iniciatíva sa zameriava na banky, ktoré chcú založiť svoj digitálny biznis oveľa rýchlejšie ako prostredníctvom niekoľkoročných transformačných programov. To, čo im ponúkame, je integrované riešenie zahŕňajúce informačné technológie a obchodné know-how, ktoré sa osvedčili v praxi. Je to dobrá voľba pre spoločnosti, ktoré čelia výzvam digitálnej transformácie. A tieto výzvy budú čoraz väčšie aj v súvislosti so smernicou PSD2“, hovorí CEO spoločnosti mBank, Cezary Stypułkowski.