Minister práce uvažuje o znížení poplatkov správcovských spoločností v 3. pilieri

„Mám maximálny záujem venovať sa 3. pilieru. Je veľmi dôležitý," povedal v sobotnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy minister práce Ján Richter. Dodal, že Inštitút finančnej politiky pripravuje analýzu poplatkovej štruktúry správcovských spoločností tak v 2. ako i v 3. dôchodkovom pilieri. „Veľmi rád si vypočujem ich odporúčania,“ dodal minister.

V relácii sa J. Richter stretol s bývalý ministrom, teraz poslanom NR SR, Jozefom Mihálom. Diskusia sa niesla v konštruktívnom duchu. Obaja sa vyslovili za väčšiu zodpovednosť a iniciatívu sporiteľov v dobrých časoch.

J. Richter zdôraznil potrebu stabilizovať prvý pilier. Jedným z opatrení je podľa neho zdvíhanie veku odchodu do dôchodku. J. Mihál dodal, že v súčasných dobrých časoch by mala byť iniciatíva ľudí sporiť sa dôchodok vyššia. Vláda by podľa neho mala pritiahnuť záujem verejnosti o sporenie. Malo by sa podľa neho zvýšiť percento odvodov do 2. piliera, no za dôležitú úlohu pokladá najmä popularizáciu a osvetu v oblasti dôchodkového sporenia. „Indexové fondy ponúkli sporiteľom za vlaňajšok desať percentné zhodnotenie. Smola je v tom, že ľudia o tom nevedia," povedal.

J. Richter nepodporuje znovuzavedenie povinného vstupu mladých ľudí do 2. piliera. Je podľa neho správe, že každý si musí vybrať formu svojho dôchodkového zabezpečenia. „Skôr musíme oveľa viac robiť pre to, aby si ľudia uvedomovali svoju osobnú zodpovednosť," dodal.