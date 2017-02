Minulý rok sa do katastra zapísal rekordný počet vlastníckych práv

Články z Bývanie

Ministerstvo financií chystá zmeny v hypotekárnych pravidlách. Cieľom je spružniť a zefektívniť hypotekárny trh a vylepšiť štátnu podporu bývania mladých. Celá správa »

Stavebné sporenie patrilo k základom finančného portfólia mnohých Slovákov. Tento špecifický finančný systém v sebe kombinuje sporiacu aj úverovú zložku. Na Slovensku funguje už 25 rokov. Jeho niekdajšia obľuba vyprchala, no stále má niekoľko zaujímavých aspektov. Celá správa »

Často sa stretávam s názorom, či už od realitných maklérov alebo od finančných poradcov) že investovanie do nehnuteľností na Slovensku sa neoplatí. Typický je najmä komentár: „V nehnuteľnostiach viete zarobiť tak tri, štyri percentá ročne, a pri tých všetkých starostiach s nájomníkmi to nestojí za to.” Je to ale naozaj tak? Celá správa »

Cena bývania neustále rastie. Objavujú sa preto obavy z nafukovania novej realitnej bubliny. Pozreli sme sa preto na exaktné čísla o realitnom trhu, ktoré publikuje Národná banka Slovenska. Celá správa »

Od nového roku začne platiť opatrenie Národnej banky Slovenska, ktoré upraví pravidlá pri poskytovania úverov na bývanie. Cieľom je pribrzdiť úverový boom. NBS však ubezpečuje, že jej nejde o dramatické priškrcovanie úverových štandardov, ale o zakonzervovanie súčasného stavu. Celá správa »

