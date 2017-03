Může se poškozený vzdát práva na odškodnění újmy na zdraví?

Krátké správy z Ostatné správy

Odškodnění újmy na zdraví je populárním tématem řady odborných i laických článků. Odškodnění vážné újmy na zdraví může dosahovat velmi vysokých částek. Může se však člověk platně vzdát svého práva na odškodnění újmy na zdraví? Celá správa »

Po pozitívnych minuloročných skúsenostiach pripravilo hlavné mesto aj tento rok prehľadnú aplikáciu mestských financií. Interaktívny rozpočet je jednoduché „smart“ riešenie pre každého, kto má záujem dozvedieť sa o mestskom rozpočte viac, ale nebaví ho čítať desiatky strán o jednotlivých kapitolách rozpočtu. Prehľadná infografika jednoduchým spôsobom zobrazuje toky financií v oblasti príjmov aj výdavkov mesta. Celá správa »

Ode zdi ke zdi. Známe to u nás až příliš často. Jako by snad varianty mezi tím neexistovaly, jako bychom si někde uvnitř vypnuli funkci používání zdravého selského rozumu. Co bylo za komunistů zakázáno, bylo po revoluci povoleno bez kompromisů. Co za komunistů fungovalo, bylo po revoluci automaticky prohlášeno za nefunkční. Nesvobodu tak občas nevystřídala očekávaná svoboda, nýbrž anarchie a někdy i boj bez pravidel. V právu, v podnikání, ale i v civilním životě. Celá správa »

Fotbal mě zajímá z pozice ekonoma. Jedná se o celospolečenský fenomén zasahující do nejvyšších pater politiky. Kluby fungují s ročními obraty v řádech stovek milióny eur. Nejbohatší kluby jako FC Barcelona, Real Madrid či Manchester United (v černých číslech hospodaří z klubů nejužší světové špičky pouze Bayern Mnichov) jsou dlouhodobě zadlužené, banky jim přesto půjčují a půjčují… Celá správa »

Amazon plánuje otvoriť prvé centrum reverznej logistiky na Slovensku, vďaka ktorému tak vytvorí v priebehu nadchádzajúcich troch rokov viac ako tisíc nových pracovných miest. Celá správa »