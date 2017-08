Myšlienku 13. platu si osvojuje aj R. Fico

Premiér SR Robert Fico vyhlásil, že je ochotný rokovať v koalícií o zavedení povinných 13. platov pre všetkých zamestnávateľov v SR, ktoré navrhuje SNS. Dodal, že aj SMER-SD má svoju ďalšiu sociálnu agendu na rozpracovanie.

„Je tu koncept 13. platov. Sme pripravení prísť za stôl a rokovať. Čakám, že sa stretneme tri vládne strany a povieme si, kto by čo chcel predstaviť,“ povedal na dnešnom stretnutí s novinármi premiér Robert Fico.

Ide tak o ústretovú rétoriku smerom k SNS a jej predsedovi Andrej Dankovi, ktorý s nápadom pred časom prišiel. Podľa neho by mal byť tento plat oslobodený od daní a odvodov. „Takýto stimul by mal budovať sociálnu väzbu firmy so svojimi zamestnancami," povedal v marci.

Ministerstvo financií tak už začalo s analýzou návrhu zaviesť povinné 13. a 14. platy a dopadu ich oslobodenia od daní a odvodov na verejné financie. Analytický tím na ministerstve financií vedie štátna tajomníčka a nominantka SNS Dana Meager.

​R. Fico doplnil, že aj SMER – SD chce prichádzať so sociálnymi témami. Napríklad s vyšším odmeňovaním tých, ktorí sa v domácnostiach starajú o nevládnych rodinných príslušníkov. „A máme aj iné témy v sociálnej oblasti," doplnil.