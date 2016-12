Na budúci rok spustia ťažbu 3 nové diamantové bane

Nové bane by mali ročne podľa ťažobného gigantu De Beers vyprodukovať okolo sedem miliónov karátov (1,4 tony) diamantov. Spolu s rozšírením ťažby na už využívaných náleziskách sa postarajú o celosvetovo rastúce objemy dodávok neopracovaných diamantov až do roku 2019. Potom však podľa štúdií poradenských spoločností Bain & Company a GlobalData začne globálna produkcia opäť klesať.

Bane v juhoafrickom Lesothe a v Kanade Gahcho Kué a Renard spolu s predĺžením životnosti niektorých už využívaných nálezísk môže podľa analytikov poradenskej spoločnosti GlobalData zabezpečiť rast celosvetovej produkcie neopracovaných diamantov zo 127 miliónov karátov (25,4 tony) v roku 2015 na 134,5 miliónov karátov (26,9 tony) v roku 2020.

Analytici portálu Statista.com pritom odhadujú, že tento rok sa vyťaží 128 miliónov karátov (25,6 tony). Podľa Kierona Hodgsona, analytika brokerskej a investičnej spoločnosti Panmure Gordon, by v roku 2017 mohla celosvetová produkcia neopracovaných diamantov dosiahnuť 130 miliónov karátov (26 ton).

Cena veľkých kvalitných diamantov bude rásť naďalej

Rast ťažby je pre diamantový priemysel dôležitou správou. Z dlhodobého hľadiska však ale nejde o dramatickú zmenu situácie na trhu. „Vrcholom celosvetovej produkcie diamantov bol rok 2006, kedy sa celosvetovo podarilo vyťažiť 176 miliónov karátov. Od roku 2009 sa ale produkcia trvalo pohybuje pod hranicou 130 miliónov karátov,“ približuje Alojz Ryšavý, klenotník a majiteľ ALO diamonds.

"Vplyvom rastúcej ťažby by na svetových trhoch mohla jemne klesnúť cena malých, priemerných a podpriemerných diamantov, ktoré sa osádzajú do lacných šperkov, alebo sú využívané v priemysle. To ale vplyv na cenu na Slovensku mať nebude. Oveľa väčší vplyv má z pohľadu slovenského investora vývoj kurzu dolára voči euru. Vďaka silnejúcemu doláru totiž hodnota diamantov výrazne vzrástla. Len za ostatné tri mesiace to bolo okolo šesť percent,“ hovorí A. Ryšavý.

Ceny porastú aj pri veľkých a kvalitných kameňoch, ktoré sú stále veľmi zriedkavé a osádzajú sa do investičných klenotov. „Cena veľmi kvalitných väčších bielych diamantov v dolároch vyskočila za ostatných desať rokov podľa agregovaných údajov o 68,4 percenta. Rast ťažby teda v žiadnom prípade nepredstavuje pre investorov zvýšené riziko," hovorí klenotník.

Podľa staršej štúdie poradenskej spoločnosti Frost & Sullivan dosiahne až 30 hlavných súčasných diamantových baní koniec životnosti do roku 2030. Keďže starnutie baní znamená nižšiu výťažnosť, očakávajú analytici po roku 2019 opätovný pokles dodávok surových diamantov. Zhodujú sa na tom nové štúdie poradenských spoločností Bain & Company a GlobalData.

Oslabenie globálnej produkcie je predpokladané predovšetkým kvôli očakávaným poklesom výťažnosti baní Argyle, Diavik a Ekati, ktoré boli nedávno rozšírené a spolu tento rok dodali na trh až 18% zo všetkých surových diamantov.

Vyššia aktivita v súčasných náleziskách

Rastúce objemy diamantov na trhu budú od roku 2017 zabezpečovať okrem troch nových baní, aj rozšírené ťažby v ruskom nálezisku Vladimir Grib, v kanadských baniach Diavik a Ekati, či austrálskom Argyle.

Z pohľadu očakávaných objemov vyťažených diamantov je z nových nálezísk najzaujímavejšia baňa Gahcho Kué, ktorá je spoločným projektom gigantu De Beers (51%) a spoločnosti Mountain Province Diamonds (49%). Nachádza sa v ťažko dostupnej oblasti severozápadnej Kanady a ide o najväčšiu novú diamantovú baňu otvorenú za ostatných 13 rokov a zároveň o jednu z desiatich najväčších diamantových baní vôbec.

Ťažobný gigant De Beers očakáva od nového náleziska v rámci plánovanej dvanásťročnej životnosti produkciu až 54 miliónov karátov diamantov (približne 4,5 milióna karátov ročne). Do kanadskej ekonomiky by Gahcho Kué mala počas uvedených 12 rokov priniesť v prepočte zhruba päť miliárd eur. Zároveň má vygenerovať 1 200 nových pracovných miest, pričom na plný úväzok bude chod bane zaisťovať okolo 530 ľudí.

Plnú prevádzku chystajú prevádzkovatelia bane ohlásiť v priebehu prvého kvartálu roku 2017. O finančnej náročnosti ťažby vzácnych drahokamov svedčí aj množstvo financií potrebných na prípravu náleziska. Náklady sa vyšplhali v prepočte na viac než 700 miliónov eur.