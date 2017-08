Na ktorých trhoch sa nafukujú bubliny

O bublinách na finančných trhoch sa hovorí už niekoľko rokov, a napriek tomu sa ceny väčšiny investičných aktív stále držia na relatívne vysokých úrovniach. V ostatnej dobe začínajú okrem skeptikov o bublinách verejne debatovať aj investiční stratégovia a analytici významných investičných spoločností.

Jedným z nich je aj Jeff Kleintop, hlavný investičný stratég v spoločnosti Charles Schwab. Tento analytik vidí tri triedy aktív, pri ktorých sa podľa neho objavuje najväčšia bublina. Sú nimi: Bitcoin, produkty obchodujúce s nízkou volatilitou a spoločnosti zaoberajúce sa internetovým predajom.

Bitcoin stúpa

Cena Bitcoinu explodovala začiatkom tohto roka a odvtedy vzrástla na takmer trojnásobok. Za posledných päť rokov sa zhodnotila dokonca takmer šesť násobne. J. Kleintop sa zameriava na rýchlosť, akou sa vytvorila, podľa jeho slov, bublina pri tejto triede aktív. Ide o ďaleko rýchlejší proces rastu, než je tomu napríklad pri cenách nehnuteľností v USA.

Zároveň dodáva, že kratšia doba, ktorá bola potrebná na vytvorenie bubliny, môže znamenať, že jej prípadné prasknutie nebude mať pravdepodobne taký vplyv na ekonomiku, ako malo prasknutie internetovej či realitnej bubliny.

Rovnaký názor na neopodstatnene vysokú cenu Bitcoinu v dnešnej dobe majú aj analytici z investičnej banky Goldman Sachs. Budúcnosť však vidia inak. Šéfka tímu technických analytikov tejto spoločnosti, Sheba Jafari, síce očakáva korekciu o niekoľko desiatok percent, no po nej by mala cena Bitcoinu vystreliť opäť na rekordné úrovne, ktoré by sa mohli priblížiť až štyrom tisíckam dolárov.

Nízka volatilita – pasca pre investorov

Ďalšou triedou aktív, pri ktorej sa, podľa názoru investičných stratégov, sformoval prehnaný optimizmus, zahŕňa inštrumenty zamerané na nízku volatilitu akciového trhu. Stratégia týchto produktov býva založená na predaji derivátových futures kontraktov na indexy volatility. Napríklad známy VIX na index S&P 500.

Otvorením short pozícií na index VIX investori zarábajú v prípade, že je vývoj indexu S&P 500 „pokojný“. Keďže v posledných rokoch mali akciové trhy nízku volatilitu, pripísali si od poslednej finančnej krízy takto stavané produkty zhodnotenie až o zhruba 800 percent.

Viceprezident investičnej spoločnosti Pimco, Gene Frieda, však upozorňuje, že cyklus uvoľnených menových podmienok raz skončí a to bude mať za následok rast volatility. Z niektorých produktov zameraných na volatilitu sa tak môžu rýchlo stať iba bezcenné papiere.

E-shop bubble?

Časté varovania smerujú aj na spoločnosti zameriavajúce na internetový predaj. Ich zástancovia síce argumentujú tým, že cena akcií zodpovedá hodnote spoločností, pretože dochádza k zmenám v nákupných zvyklostiach spotrebiteľov, faktom ale je, že subsektor akcií internetových obchodníkov, vzrástol od finančnej krízy až o 1 000 percent.

Tieto spoločnosti sa v poslednej dobe vezú na vlne optimizmu týkajúceho sa veľkých technologických firiem. Na ich nadhodnotenie upozorňuje napríklad aj Bank of America. Ak by praskla bublina v subsektore internetových obchodníkov, aktuálna obľuba technologických akcií by možno znížila straty investorov. Hlavnou otázkou však je, či by sa varovanie nemalo vzťahovať aj na zvyšnú časť technologického sektora, a nie len na internetový predaj.

Niektorí významní správcovia aktív v globálnych fondoch, či fondoch zameraných na USA, už zastúpenie technologického sektora v ich portfóliách, či priamo niektoré najvýznamnejšie tituly, priamo vypúšťajú.

Na neopodstatnene vysoké ceny niektorých aktív teda začína upozorňovať čoraz viac analytikov a stratégov významných investičných spoločností. Ich varovanie sa zatiaľ obmedzuje len na užšie triedy aktív. Pri dešifrovaní ich posolstiev by sme však nemali zabúdať na to, že ich motiváciou môže byť aj sláva po tom, ako by im niektorý z „tipov“ vyšiel. Teda nie len záujmy ich investičnej spoločnosti.

Zároveň však treba dodať, že od rovnakých ľudí zároveň počuť aj názory, že prípadná korekcia cien uvedených aktív by nemala spôsobiť na globálnych trhoch a ekonomike zásadné škody, pretože nemajú silnú väzbu na reálnu ekonomiku.

To je zrejme aj scenár, s ktorým aktuálne počíta americká centrálna banka, ktorá sa v súčasnosti snaží sprísniť menovú politiku a hrozí tak, že svojím počínaním by bubliny, ak existujú, mohla „prepichnúť“. Z hľadiska dopadov na ekonomiku USA však Fedu stačí zabrániť zamrznutiu dlhopisových trhov. V takom prípade by sa pokles cien aktív v reálnej ekonomike až tak silno neprejavil.