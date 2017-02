Na štát budeme tento rok robiť o osem dní dlhšie ako vlani

Slovenský daňovníci na budú tento rok pracovať pre štát 156 dní. Je to o osem dní viac ako v minulom roku. Deň daňovej slobody, ktorý vypočítava spoločnosť Deloite, tento rok pripadne na 6. jún. Až potom začnú Slováci zarábať len pre seba.

Deň daňovej slobody predstavuje jednoduchú, laicky zrozumiteľnú reprezentáciu daňovej záťaže v ekonomike. Metóda, ktorá sa používa na výpočet tohto dňa, rozdeľuje rok na dve časti v pomere zodpovedajúcom podielu celkových daňových príjmov a čistého národného dôchodku.

Za posunom dňa daňovej slobody na neskôr je rastúce daňové zaťaženie na Slovensku. Ľavicová vláda sa hrdí snahou prerozdeliť stále väčšiu časť HDP. Nárast je zreteľný najmä počas predchádzajúceho volebného obdobia jednofarebnej vlády Róberta Fica. Kým v roku 2012 predstavovalo daňové zaťaženie 36 percent HDP o štyri roky na to to už bolo 40 percent. V roku 2006 to pritom bolo len 29,5 percenta, čo bola tretia najnižšia hodnota v EÚ.

Prepad Slovenska je zreteľný v medzinárodnom porovnaní. Približne rovnakú dobu ako Slováci budú pracovať na odvod daní pre štát aj daňovníci v Španielsku alebo v Írsku. Lepšie sú na tom krajiny ako Poľsko, či Veľká Británia. Najmenej dní práce pre štát pripadne tento rok na daňovníkov v Bulharsku a Rumunsku. Naopak, najviac na daňovníkov vo Francúzsku, v Dánsku, Belgicku a Luxembursku.

Počet dní, ktoré budú daňovníci vo vybraných krajinách EÚ pracovať na odvod daní pre štát, a skutočný deň daňovej slobody:

Krajina Počet dní Deň daňovej svobody Bulharsko 122 2.5. Rumunsko 125 6.5. Švajčiarsko 127 8.5. Litva 129 10.5. Cyprus 138 19.5. Lotyšsko 140 20.5. Poľsko 143 24.5. Malta 147 28.5. Veľká Británia 150 30.5. Estónsko 151 1.6. Španielsko 155 4.6. Slovensko 156 6.6. Írsko 159 9.6. Nórsko 162 12.6. Chorvátsko 163 13.6. Holansko 166 16.6. Portugalsko 168 17.6. Česká republika 169 17.6. Nemecko 172 21.6. Island 173 23.6. Grécko 175 24.6. Slovinsko 175 25.6. Maďarsko 182 2.7. Švédsko 187 7.7. Taliansko 194 14.7. Fínsko 197 16.7. Rakúsko 198 17.7. Francúzsko 209 29.7. Dánsko 210 29.7. Belgicko 212 31.7. Luxembursko 272 29.9.

