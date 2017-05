Na trhu je prvé špecializované poistenie bicyklov

Sezóna bicyklov je tu. A s ňou prichádza na slovenský trh aj prvé poistenie cyklistov a bicyklov, vrátane elektrobicyklov.

Bicykle sú poistené aj v rámci poistenia domácnosti, no len s určitými obmedzeniami. Na rozdiel od neho špecializované poistenie kryje krádež bicykla v plnej výške poistnej sumy a to hocikde, teda nielen na adrese poistenia. Kryje aj zodpovednosť za škodu, ktorú cyklisti spôsobia niekomu inému na zdraví, prípadne na majetku. Asistenčné služby zasa v prípade nehody zabezpečia odvoz cyklistu do zdravotníckeho zariadenia, odvoz bicykla do servisu či jeho opravu.

Poistenie bicyklov poskytuje ako jediná na trhu poisťovňa Generali. „Výhodou je, že poistenie platí nielen na území Slovenska, ale aj v zahraničí. Cyklisti si tak môžu užívať bezstarostnú cyklistiku hocikde na svete,“ hovorí Péter Lukács, vrchný riaditeľ Úseku poistenia majetku poisťovne Generali.

Cyklisti si môžu bicykel poistiť na jeho kúpnu cenu, až do výšky 5-tisíc eur. Pri krádeži je potrebné doložiť policajnú správu. Samozrejme, bicykel musí zlodej ukradnúť z uzamknutého priestoru, teda z bytu, pivnice, hotelovej izby či z nosiča na aute. Ak nechajú cyklisti bicykel vonku, musia ho uzamknúť zámkou o pevný stojan, plot či zábradlie.

Spoluúčasť klienta pri poistnej udalosti je desať percent z poistného plnenia alebo minimálne 20 eur. Amortizácia sa uplatňuje vo výške jedného percenta z ceny bicykla za každý mesiac. Cena poistenia závisí od konkrétnych predajcov bicyklov. Niektorí z nich ponúkajú zákazníkom dokonca rok poistenia zadarmo.

Cyklisti ocenia, že k riziku krádeže bicykla si môžu pripoistiť aj zodpovednosť za škody do výšky päť tisíc eur, ktoré spôsobia pri bicyklovaní niekomu inému, a to tak na zdraví, ako aj na majetku. „Poisťovňa za nich preplatí napríklad náklady na liečbu človeka, ktorého pri bicyklovaní zrazia, prípadne škody na bicykli iného cyklistu, ktoré zrážkou spôsobia,“ vysvetľuje P. Lukács. Poistenie zodpovednosti platí na celom svete.

Pre cyklistov sú tiež zaujímavé asistenčné služby, ktoré poisťovňa poskytuje v rámci Európy nonstop. Pri nehode na bicykli zabezpečia cyklistovi prevoz do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia, odvoz bicykla do najbližšieho servisu a aj prípadnú opravu bicykla – každú z týchto služieb kryje poistenie do výšky 400 eur.