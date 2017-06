Na trhy se vrací nejistota, jedinou jistotou zůstává Její Veličenstvo

Tento týden jsem měl tu čest navštívit oslavu na počest Jejího Veličenstva královny Alžběty II. Tato dáma je inspirativní a v dnešní době obzvlášť. 65 let trvající vláda jen dokazuje její přednosti a pro ty, kteří by to snad nevěděli, je to nejdéle vládnoucí monarcha v historii.

Když se podíváte na vládu Alžběty II., je velice podobná tomu, co musí dlouhodobý investor zvládnout na finančních a kapitálových trzích. Nejlépe vše vystihla britská velvyslankyně Jan Thopson, která při zahájení večera narazila na několik podobností mezi Čechy a Brity.

My máme Cimrmana a oni Monty Pythony, my máme Vltavu a oni Temži, my máme vládní krizi a oni také, my máme dobré pivo, oni jezdí na dobré pivo k nám. Její Veličenstvo ovšem ve svém požehnaném věku stojí oběma nohama pevně na zemi, zatímco naši hlavu státu musejí podpírat.

Risk off je na trzích patrný poslední dny, když se o největší obrat postarala cena ropy. Ačkoliv pan Nasdaq míří do Washingtonu a všichni ti, kteří vsadili na FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix a Google) dnes mohou slavit. A ti, kteří si vzpomenou na poslední měsíce roku 2015 a zejména na začátek roku 2016, začínají být pozornější.

Celý článok si môžete prečítať na https://www.investujeme.cz/clanky/trhy-se-vraci-nejistota-jedinou-jistotou-zustava-jeji-velicenstvo/