Najmenej dostupné vlastné bývanie je v Bratislavskom kraji

Články z Banky

V slovníku realitných maklérov nielen v Bratislave sa už pred pár rokmi udomácnil pojem apartmán. Na prvé počutie môže u širokej verejnosti síce evokovať dojem exkluzivity a luxusu, skutočnosť je však tejto predstave často na míle vzdialená a kúpychtivých záujemcov môže nepríjmne prekvapiť. Aké sú špecifiká apartmánov a na čo si pri ich kúpe treba dávať pozor? Celá správa »

Od začiatku marca platia prísnejšie pravidlá v poskytovaní hypoték. Zaviedlo ich nové opatrenie NBS. Dvomi najdôležitejšími zmenami sú sprísnenie posudzovania disponibilného príjmu žiadateľov a obmedzenie poskytovania úverov nad 80 percent LTV. Celá správa »

Táto téma vzbudzuje medzi investormi zanietené diskusie. Jedna strana hovorí, že základom je maximálny mesačný cashflow, tj maximálny rozdiel medzi príjmom z nájomného a mesačnými nákladmi. Druhá strana tvrdí, že zbohatnúť sa dá jedine z rastu ceny nehnuteľnosti, a preto samotný mesačný cashflow nie je dôležitý. Celá správa »

Slovenská sporiteľňa začala nový rok zvyšovaním úrokov. Vyzeralo to preto tak, že banky otáčajú kormidlo k vyšším sadzbám. Dlho to však netrvalo a začiatkom roka prišla s úrokom 1,39 najväčšia hypotekárna banka na trhu VÚB. O zhruba desať dní ju nasledovala aj trhová dvojka Slovenská sporiteľňa. Preberať klientov ostatných bankám chce novou ponukou i Tatra banka. Vyzerá to teda, že cenová vojna pokračuje. Celá správa »

Požičiavanie peňazí je stále lacnejšie. Rastie tak aj počet ľudí, ktorí sa zadlžujú. Dnes je už dokonca možné požičať si skutočne zadarmo a pre finančné domy plné likvidity je to stále výhodné, hoci zdanlivo nezarobia. Celá správa »