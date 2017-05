Najväčším rizikom pre budúcnosť Európy je teraz Taliansko

Slávny Erasmov výrok znie: „Lepšie je chorobám predchádzať, ako ich liečiť.“ Po pondelkovom oznámení výrazného víťazstva proeurópskeho kandidáta E. Macrona vo francúzskych prezidentských voľbách môžeme súhlasiť, že E. Macron zabránil populistickému nacionalizmu Marine Le Penovej, aby prevzal opraty v Paríži. Ale ak ide o vyliečenie francúzskych problémov, zatiaľ o tom nie sme presvedčení. Júnové voľby vo Francúzsku sú totiž pre E. Macrona len začiatkom „skutočnej“ práce.

Vďaka víťazstvu E.Macrona získalo Francúzsko čas na reformy, populisti ale zostávajú silní

Budúci prezident si musí získať voličov Le Penovej a zvrátiť antiglobalizačné postoje

Deväť percent prázdnych volebných lístkov signalizuje vážne politické riziká

Najväčšie riziko pre Európu teraz nepredstavuje Francúzsko ani Nemecko, ale Taliansko

Aspoň nateraz je európskemu rastovému potenciálu koniec

Pokiaľ ide o euro a európske akcie (hlavne tie francúzske), v poslednej dobe máme pozitívny postoj. Teraz však nastal čas zmeniť ho na „neutrálny“ voči obom inštrumentom. Skutočná práca totiž E. Macrona ešte len čaká a v porovnaní s prezidentskou kampaňou bude výrazne odlišná. K obratu by tiež malo v najbližších mesiacoch dôjsť v doteraz skvelom raste ekonomiky EÚ. Ten príde so spomalením ekonomiky v USA.

Aj keď nastupujúci francúzsky prezident zvíťazil s úžasným rozdielom 66 percent voči 34 percent Marine Le Penovej, deväť percent Francúzov odvolilo pomocou prázdneho volebného lístka. Tento fakt signalizuje vážne politické riziko. Hoci Le Penová prehrala, jej Národný front má silnú voličskú základňu a po júnových parlamentných voľbách sa môže stať najsilnejšou opozičnou stranou.

Jednooký medzi slepými

Ešte pred rokom všetci predpokladali, že finále volieb sa odohrá medzi Franciosom Hollandom a Nicolasom Sarkozym. Keď táto možnosť pominula, považoval sa za jasného víťaza stredo-pravý kandidát François Fillon. Nakoniec však voľby vyhral 39-ročný centristický politik bez vlastnej politickej strany. Hoci extrémna pravica nakoniec nevyhrala, viete si predstaviť, ako by voľby asi dopadli, keby súčasný príliv imigrantov vyzeral rovnako ako v rokoch 2014–2015? Po týchto voľbách je však jasné, že takmer všetci sú s tradičnými politickými stranami nespokojní.

Ak sa pozrieme na júnové parlamentné voľby vo Francúzsku, je pomerne pravdepodobné, že E. Macron absolútnu politickú väčšinu nezíska. „Skutočná“ práca preto pre neho ešte len začína. Francúzsko teraz naozaj nutne potrebuje reformu trhu práce. Desaťpercentná nezamestnanosť je pre udržateľný rast príliš vysoká. Ak má nový prezident uspieť, potrebuje podporu tiež od voličov M. Le Penovej, teda nespokojencov a bojovníkov proti globalizácii.

Pre E. Macrona to predstavuje veľkú úlohu, ale má dobré načasovanie. Európa si prešla „vnútornou devalváciou“ a preto reforma trhu práce zameraná na vytváranie miest namiesto jednoduchého zachovávania pracovných miest by s Francúzskom mohli urobiť divy. Ak však tieto vízie E. Macronovi nevyjdú, môže za päť rokov naozaj vyhrať M.Le Penová.

Oslovenie voličov z druhého tábora

V minulú nedeľu večer zaznela jedna dôležitá myšlienka. A to, že staré politické strany sa musia renovovať. Koniec koncov E. Macrona nevolilo 43 percent francúzskych voličov a 60 percent jeho voličov by si vybralo v prvom kole niekoho iného. A aj keď protiimigračné hlasy zoslabli, stále tu zostávajú. Preto reformy sú jediným skutočným katalyzátorom podstatných zmien v nasledujúcich piatich rokoch.

Pokiaľ ide o finančné trhy, nastal koniec európskeho oživenia. Do volieb sme išli s presvedčením, že E. Macron zvíťazí a európske aktíva sú podhodnotené. To už sa stalo. Mimoeurópske trhy túto udalosť ocenili zle, ale teraz sa musíme zamerať na Taliansko. To podľa nás v Saxo Bank ostáva najväčším európskym rizikom, pretože predčasné voľby v Taliansku by mohli postaviť na hlavu všetko, čoho sa zatiaľ dosiahlo voľbami v Rakúsku, Holandsku a Francúzsku. Európa je preto aj naďalej krehká. Záverečným testom pre spoločnú Európu teda bude Taliansko, nie Nemecko.

Autor je hlavným ekonómom Saxo Bank.