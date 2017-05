Náklady finančných rozhodnutí bez poradenstva môžu byť vysoké

V uplynulých rokoch bolo zverejnené množstvo štúdií, ktoré dokazujú hodnotu kvalitného finančného poradenstva a sprostredkovania. Hlavný záver by sa dal zhrnúť nasledovne: klienti, ktorí dostali kvalitné poradenstvo, sú podstatne lepšie zabezpečení na dôchodok, a lepšie finančne chránení počas pracovného života, ako tí, ktorí poradenstvo nedostali.

Bolo tak pre mňa zaujímavé prečítať si aj nedávnu analýzu skúmajúcu problémy hroziace ľuďom, ktorí sa k poradenstvu nedostanú a riadia sa len svojou vlastnou úvahou, alebo „zaručenými“ radami.

Štúdia, ktorú vypracovala skupina AEGON, napríklad dospela k záveru, že tempo postupného spotrebovávania celoživotných úspor na dôchodku, ktoré sa ešte pred nedávnom považovalo za dostatočné, je už dnes prirýchle.

Analýza uvádza, že jednému z piatich ľudí, ktorí si z dôchodkových úspor čerpajú štyri percentá ročne, dôjdu peniaze do 30 rokov. Čo inými slovami môže byť skôr ako zomrú. Navyše viacerí chcú niečo zo svojho majetku nechať aj budúcim generáciám, čo pri intuitívnom plánovaní a investovaní nie je možné.

Zdôrazňuje to význam personifikovaného a profesionálneho poradenstva a to najmä pri určení potrebnej miery úspor ako aj finančných projekciách do budúcnosti.

Pravidlo štyroch percent, ktoré v roku 1994 zverejnil americký poradca William Bengen, sa doteraz často používalo ako spoľahlivá pomôcka pri určovaní udržateľného tempa čerpania dôchodku. Správa AEGONu však prišla k záveru, že v dnešnej ekonomike nízkych úrokov sa 65 ročný človek s konzervatívnym investičným portfóliom dostane v takom prípade na mizinu s pravdepodobnosťou až 1:5.

Autori konštatujú, že profesionálni poradcovia už dnes vedia, že táto metóda stratila svoju platnosť. Napriek tomu sa stále používa, čo dokazuje ako veľmi je finančné plánovanie realizované svojpomocne nebezpečné a riskantné. Naopak zvýrazňuje to hodnotu profesionálnej služby.

Nie všetkých poradcov, samozrejme. môžeme považovať za kvalitných. Citlivou a zmysluplnou reguláciou však vieme vytvoriť podmienky potrebné pre ich zodpovedný rozvoj. Vplyv veľkej väčšiny profesionálnych poradcov je pre klientov a ich budúcnosť evidentne pozitívny a v budúcnosti bude stále viac narastať.

Autor je generálnym sekretárom Európskej federácie poradcov a finančných sprostredkovateľov (FECIF).