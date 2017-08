Napätie medzi USA a Severnou Kóreou ochablo, a s ním aj cena zlata

Cena zlata zaznamenala za minulý týždeň takmer dvojcifernú zmenu v cene. Dôvodom bolo politické napätie medzi USA a Severnou Kóreou. Aktuálne sa obom stranám podarilo vznikajúci konflikt utlmiť, najmä keď vedenie KĽDR v túto noc ustúpilo od konfrontačnej rétoriky a odvolalo plán napadnúť ostrov Guam.

Uvoľnenie napätia znížilo rizikové prémie na zlate a ostatných bezpečných aktívach

Súčasná cena zlata našla podporu na hodnote 1 272 dolárov za uncu, čo je vymazanie polovice ziskov z minulého týždňa

Zlato, podobne ako ostatné aktíva slúžiace ako bezpečný prístav, v dôsledku toho stratilo. Dlhopisový trh a americký dolár okrem toho v reakcii na vyhlásenie šéfa newyorského Fedu Williama Dudleyho klesajú. W. Dudley povedal, že by nemalo zmysel očakávať, že Fed oznámi štart redukcie svojej bilancie, teda výpredaj dlhopisov, už v septembri. Uviedol aj to, že nasledujúce štyri až šesť mesiacov budú kľúčové preto, aby sa ukázalo, či oslabenie rastu inflácie je spôsobené len dočasnými faktormi.

Tento stav opäť donútili správcov investičných fondov zredukovať svoje býčie stávky. Fondy počas predchádzajúcich troch týždňov nakúpili 11 miliónov uncí zlata za cenu vyššiu ako 1 254 dolárov a napriek tomu, že ich súčasná držba dlhých pozícií na zlate je len zhruba polovičná, oproti tomu, čo sme videli v ostatných 12 týždňoch, je rýchlosť nákupu pozoruhodná.

Severná Kórea bude pravdepodobne plniť novinové strany i naďalej napätím, no nateraz sa pozornosť trhu so zlatom sústreďuje skôr na opätovné získanie stability. Veľa bude závisieť na tom, či investori budú vnímať súčasnú neistotu ako relevantný dôvod k úteku do bezpečných prístavov a k diverzifikácii portfólií.

Potom, ako sme počas ostatných štyroch mesiacoch videli dva zmarené pokusy býkov o potiahnuť cenu zlata nahor, budú krátkodobí obchodníci pravdepodobne skôr hľadať pevnú pôdu pod nohami. V súčasnosti je to na úrovni 1,272 dolárov za uncu, čo predstavuje vymazanie zhruba polovice rely, spôsobenej minulotýždňový vyhlásením Donalda Trumpa o „ohni a zúrivosti“, ktoré sa chystá uvaliť na Severnú Kóreu.

Ole Hansen, komoditný stratég Saxo Bank