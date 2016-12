NBS eviduje nevrátené korunové bankovky v hodnote 74 mil. eur

Čo robiť ako sa Vám dostala do rúk podozrivá bankovka? Pravidiel je niekoľko. Isté však je, že ak ide naozaj o falzifikát, stratu znášate vy. Ste povinní bankovku odovzdať polícii. Náhradu jej hodnoty však nedostanete. Ak by ste stratu chceli preniesť na niekoho iného a bankovou ďalej zaplatiť, dopúšťate sa trestného činu s trestom odňatia slobody. Celá správa »

Počas tohtoročného leta globálne trhy vďaka náklonnosti centrálnych bánk významne vzrástli. Odštartovala to Bank of England, ktorá začala s novým kolom kvantitatívneho uvoľňovania s cieľom utlmiť šok po referende o Brexite. Výsledok hlasovania tak nedokázal vykoľajiť dôveru investorov v štátne dlhopisy Veľkej Británie a v britské akcie z miery a globálne trhy si s úľavou vydýchli. Celá správa »

Krátké správy z EURO

Národná banka Slovenska informuje, že po ôsmich rokoch od zavedenia eura v SR eviduje ešte u občanov a firiem 18,9 mil. kusov slovenských bankoviek v hodnote 2,22 mld. Sk (73,7 mil. EUR). Celá správa »

Španielske banky šokovalo rozhodnutie Európskeho súdneho dvora o neplatnosti v zmluve dohodnutých minimálnych hypotekárnych sadzieb. Tie bránili poklesu splátok za úvery pod istú hranicu, čo sa v praxi neskôr, pri všeobecnom poklese sadzieb v Európe, aj uplatnilo. Celá správa »

Bývalá francúzska ministerka financií Christine Lagardeová svojou nedbanlivosťou pripravila francúzsky štátny rozpočet o stovky miliónov eur. K tomuto záveru dospel súd. Celá správa »

Európska centrálna banka vo štvrtok oznámila, že bude pokračovať v kvantitatívnom uvoľňovaní aj po marci 2017, avšak v menších objemoch ako doteraz. Pokým do marca 2017 bude pokračovať v nákupoch dlhopisov v objeme 80 mld. eur mesačne, po marci to bude len 60 mld. EUR mesačne a to minimálne do konca roku 2017. Celá správa »

Európsky parlament minulý mesiac prijal uznesenie o medzinárodných štandardoch finančného výkazníctva IFRS 9 a urobil tak ďalší krok v procese prijímania nových účtovných pravidiel zameraných na finančné inštitúcie v Európskej únii. Tie majú majú zabrániť zopakovaniu finančnej kríz a budú povinné od začiatku roku 2018. Celá správa »