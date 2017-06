NBS zaviedla nútenú správu nad poisťovňou Rapid Life

Články z Poistenie

Deti predstavujú pre finančné inštitúcie zaujímavú cieľovú skupinu. Jednak predstavujú pre ne potenciál ako si vychovať budúcich klientov, no cez deti sa vedia dostať i k peňaženkám ich rodičov. Ako to robia? Cez vyššie úročenie vkladov a cez doplnkové služby. Škoda by preto bola tieto výhody nevyužiť. Celá správa »

Dôvodom uzatvorenia poistenia je nárok získať pri nepriaznivých udalostiach kompenzáciu formou poistného plnenia. Poisťovňa vtedy posudzuje, či je škoda poistkou krytá a v akej miere má je klient nárok na náhradu. Toto rozhodnutie sa však u klientov vždy nestretáva so spokojnosťou. V takých prípadoch nastupuje procedúra námietok, sťažností, ktoré môžu skončiť aj súdnym sporom. Celá správa »

„Fondom neverím. Klientove peniaze môžu padnúť do mínusu, môže prísť kríza a klient už neuvidí nič. Navyše, fondy sú neznáma vec, keď mám peniaze v poisťovni, môžem byť pokojný, pretože viem, že ich má silná inštitúcia,“ argumentoval jeden sprostredkovateľ z veľkej maklérskej spoločnosti, keď sme sa ocitli vo vzájomnej konfrontácii pri spoločnom klientovi. Celá správa »

Celý svet bol nedávno v pozore kvôli kybernetickým útokom, ktoré zasiahli stovky firiem po celom svete. Obeťami boli inštitúcie, firmy, ale aj bežní občania. Hoci sa útok podarilo pomerne rýchlo zastaviť, odborníci tvrdia, že neskôr môže prísť ďalší a silnejší. Jednou z foriem zabezpečenia sa voči finančným dôsledkom pre súkromné osoby a domácnosti je komerčné poistenie. Celá správa »

Slovenské poisťovne sa museli od januára vyrovnať s novou povinnosť voči štátu – odvodom z neživotného poistenia vo výške ôsmych percent z tržieb. Pri schvaľovaní zákona, koncom minulého roka, zviedli poisťovatelia s ministerstvom financií tvrdý boj a všetci si vydýchli, keď sa rozhodlo, že odvodové zaťaženie sa bude týkať iba nových zmlúv. Ako sa však ukazuje radosť bola predčasná. Celá správa »