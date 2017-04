Negatívny stred týždňa pre Ameriku

Európa sa v strede tohto týždňa zaujímavými dátami neprezentovala. Z každej veľkej ekonomiky sme dostali index nákupných manažérov v službách. Dôležité prekvapenie pri tomto indexe zaznamenal len Veľká Británia, ktorá prekvapila očakávania pozitívne o 1,5 bodu a dosiahla tak úroveň 55,0 bodu.

Španielsko tento index predbehlo len o 0,2 bodu a dostalo sa tak na 57,4 bodu. Nemecku očakávania pre tento ukazovateľ naplnilo a to presne na 55,6 bodu. Taliansko a Francúzsko očakávania nenaplnili, Taliansko o 1,4 bodu, dosiahlo 52,9 bodu, a Francúzsko o 1,0 bodu, dosiahlo 57,5 bodu. Sklamanie prišlo aj pre index spoločne pre celú Eurozónu a to o 0,5 bodu a Eurozóna tak dosiahla iba 56,0 bodu. Všetky tieto čítania však stále neveštia spomalenie ekonomiky ale jej nárast, keďže ani jeden nedosiahol hodnotu menšiu ako 50 bodov. Európske akciové indexy uzavreli deň nerozhodne, DAX –0,53%, CAC 40 –0,18%, FTSE 100 +0,13%, Stoxx Europe 600 +0,02%.

V USA bolo údajov oproti Európe menej za to každý väčšou relevantnosťou. Najprv sme sa aj v Amerike dozvedeli o indexe nákupných manažérov. Ten má v Amerike pomerne veľkú váhu, o. i. je produkovaný inou agentúrou, no ani tu nenaplnil očakávania a to o 1,8 bodu a zostal tak na 55,2 bodoch. V Amerike rovnako ako v Európe to však stále neznamená signál k spomaleniu ekonomiky, hranica 50 bodov pre tento zlom je spoločná. Druhým dôležitým údajom sú aj zásoby ropy. Tie vzrástli, nie len oproti očakávaniam –0,1 mil. barelov ale aj oproti minulému čítaniu 0,9 mil. barelov.

Nárast tohto ukazovateľa môže cenu ropy podnietiť smerom k poklesu. Na konci stredajšieho dňa prinesie USA aj záznam z posledného zasadnutia federálnej rady pre voľný obchod, kde sa môžeme dozvedieť podrobnosti o nedávnom hlasovaní členov o úrokových sadzbách. Americké akciové indexy uzavreli stredu v červenom, S&P 500 –0,31% , Dow Jones –0,20% , Nasdaq –0,58%.

Matej Krajčovič, analytik spoločnosti Capital Markets o.c.p., a.s.