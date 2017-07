Nejsou lidi? Tak je třeba investovat

Nedostatek pracovních sil je v danou chvíli klíčovým problémem české ekonomiky. Nedostává se skoro „nikoho“ – nejen tak často zmiňovaných kvalifikovaných pracovníků. Oni nejsou k dispozici ani ti nekvalifikovaní.

Stát by na to měl reagovat. Velmi rychle reagovat. Samozřejmě se dá říci, že tohle není úkol pro vládu, že to je něco, co vyřeší trh. A je to pravda. Jenže stát také určuje řadu podmínek, například daňových, které významným způsobem předznamenávají způsob, jak si ekonomika s problémem poradí.

Uvedu to na velmi zjednodušeném modelu.

Prvním řešením je zjednodušení „dovozu“ pracovní síly z ciziny – primárně ze států relativně „nedalekých“, ale také ze zemí vzdálenějších.

Vzhledem k tomu, jak obrovské jsou byrokratické potíže při zaměstnávání cizinců, by to bylo potřebné. Jenže to má logické ekonomické důsledky. Pokud se takto zvýší nabídka volné pracovní síly, sníží se tlak na růst mezd. Dojde především ke kvantitativní změně s úměrou „více lidí – více produktu“.

