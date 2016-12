Nemáte na darčeky? Nepodľahnite lákadlám vianočných pôžičiek

Od marca pribudla bankám nová povinnosť – takzvaný switching, či prenos účtu. Predstavuje to bezplatný prenos bankového účtu aj so všetkými nastavenými platobnými príkazmi z jednej banky do druhej. Slováci to však príliš nevyužívajú. Až sedem z desiatich z nich o tejto možnosti vôbec nevie. Celá správa »

Nedávny prieskum o platobnej disciplíne priniesol pozoruhodné výsledky. Až každý štvrtý Slovák sa z času na čas dostane do situácie, keď nie je schopný platiť svoje záväzky. Jedna pätina si dokonca musela na ich úhradu požičať od rodiny alebo priateľov. Banky sú až na treťom mieste. Celá správa »

Od nového roku začne platiť opatrenie Národnej banky Slovenska, ktoré upraví pravidlá pri poskytovania úverov na bývanie. Cieľom je pribrzdiť úverový boom. NBS však ubezpečuje, že jej nejde o dramatické priškrcovanie úverových štandardov, ale o zakonzervovanie súčasného stavu. Celá správa »

Po oznámení o konci Zuna hľadajú klienti citliví na cenu alternatívu bežného účtu, ktorý by ich nič nestál. O účtoch zadarmo sme už nedávno informovali. Teraz sme sa pozreli spolu s partnerským portálom FinancnaHitparada.sk na to, ako je možné získať zľavu z poplatku pri účte, ktorý štandardne zadarmo nie je. Pripravili sme tak prehľad 14tich produktových balíkov ponúkaných deviatimi bankami. Celá správa »

