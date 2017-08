Nepredvídateľný Donald Trump potápa tradičné bezpečné prístavy

Po vzájomných provokáciách amerického prezidenta Donalda Trumpa a severokórejského lídra Kom Jong-una prišlo tento týždeň upokojenie na oboch stranách, čo sa prelialo aj na finančné trhy.

Aktuálna severokórejská kríza nás núti sa pohliadnuť po nových bezpečných prístavoch

Nepredvídateľná administratíva D. Trumpa môže totiž ohroziť vnímanie stability USA

Korporátne dlhopisy s vysokým ratingom by mohli byť tým najbezpečnejším bezpečným aktívom v prípade kórejského konfliktu

Všetko, čo bolo povedané minulý týždeň, bolo len bežným pokusom Pchjongjangu o získanie svetovej pozornosti, s cieľom získať viac peňazí od tých istých krajín, ktoré mu uložili medzinárodné sankcie. No bez ohľadu na to bol posledný týždeň veľmi užitočný, pretože ukázal, čo sa stane s trhmi v prípade hroziacej vojenskej intervencie.

Vynára sa tak otázka, či sú tradičné bezpečné prístavy ešte vôbec užitočné. Je totiž možné, že došlo k posunu v konvenčnom vnímaní týchto bezpečných aktív zo strany investorov.

Historické trendy ukazujú, že v časoch neistoty majú investori tendenciu stiahnuť investície z rizikových aktív a dať hotovosť do stabilnejších produktov, ako napríklad do zlata, amerických pokladničných poukážok, švajčiarskeho franku, či amerického dolára. Až doteraz patrili meny týchto krajín k najvýznamnejším bezpečným prístavom na svete. Preto ak by zajtra došlo k raketovému útoku na ostrov Guam, očakávali by sme, že investori kúpia práve tieto aktíva.

Bolo by však možné, aby sa krivka amerických štátnych dlhopisov ešte viac klesla zo súčasných veľmi nízkych úrovní?

Graf znázorňuje vývoj 10-ročnej výnosovej krivky od začiatku 80.rokov až do súčasnosti. Zvýraznené oblasti predstavujú vojnu v Perzskom zálive, vojnu v Afganistane a finančnú krízu. Tento graf zobrazuje, ako sa krivka americkej výnosov štátnej pokladnice zužuje a to aj napriek aktívnej účasti USA na týchto destabilizačných udalostiach.

To podľa nášho názoru odráža sentiment zo strany investorov. Šanca na neplnenie záväzkov so strany USA je totiž minimálna, aj keby sama táto krajina mala problémy.

Napriek tomu sa teraz podľa môjho názoru nachádzame v jedinečnom momente americkej histórie, keď by činnosť jedného nepredvídateľného človeka mohla podkopať nadradenosť americkej ekonomiky nad zvyškom finančného sveta. Po tom ako D. Trump nastúpil 20.januára do funkcie, investori sa potešili z robustného rastu trhu a zdá sa, že práve on je príčinou výraznej rely (Dow Jones je vyššie o 10,95 %, S&P 500 o 8,51 % a Nasdaq stúpol za toto obdobie o 16,68 %).

Skúsení investori však tvrdia, že D. Trump má s týmto pozitívnym trendom len málo spoločného. Samozrejme, nie sme slepí, aby sme nevideli nedostatok volatility trhu a veľkú likviditu, ktorá v posledných rokoch riadila finančné trhy. Nízke výnosy tlačili investorov k tomu, aby sa sústreďovali na rizikové aktíva. Vysoká inflácia je stále cieľom, ale v súčasnosti je tak vzdialená, že investori naďalej nakupujú rizikové finančné nástroje.

Tento trend by však mohla administratíva D. Trumpa ľahko narušiť. Vzhľadom na nízku popularitu prezidenta a jeho legislatívne zlyhania, by mohla byť motivovaná reagovať agresívnejšie na globálne rizikové udalosti, aby tak odvrátila pozornosť od svojich neúspechov.

Kupovali by investori americké dlhopisy, v prípade americkej vojenskej intervencie v Severnej Kórei, bez toho, aby vedeli, aký ďalší krok D. Trump urobí? Domnievam sa, že by bolo rozumné zvážiť skôr iné potenciálne príležitosti, ktoré by boli menej prepojené s politikou USA. Dôvodom by bolo to, že by mohla byť spochybnená kredibilita tradičného bezpečného prístavu v podobe amerického dolára.

Prirodzenou náhradou amerických dlhopisov by sa stali nemecké dlhopisy. Nemecko reprezentuje stabilnú ekonomiku nachádzajúcu sa ďaleko od Kórejského polostrova a neovplyvnenú nepredvídateľným správaním amerického prezidenta. Vzhľadom na súčasný nízky desaťročný výnos v objeme 0,417 percenta by však bolo dobré poobzerať sa mimo sektora štátnych dlhopisov a zamerať sa skôr na korporátny svet, s cieľom nájsť si lacnejšie a stále bezpečné aktíva.

Bežné blue-chip spoločnosti s dobrými ratingami sú napríklad vhodným typom bezpečných investícií. Tieto korporátne dlhopisy s vyšším ratingom majú zvyčajne vysokú koreláciu s vládnymi dlhopismi v bezpečných prístavoch, ktoré a sú tak protiváhou k búrlivým akciovým trhom.

V prípade destabilizujúcej udalosti na kórejskom polostrove by bolo tiež rozumné pozrieť sa na spoločnosti, ktoré nemajú aktivity na rizikovom ázijskom kontinente. Našťastie existuje dlhý zoznam takýchto firiem, napríklad Amazon, Anheuser-Busch, Coca-Cola, Daimler, Microsoft, Oracle a mnoho ďalších.

Napriek tomu, že Kim Jong-un je odhodlaný ukázať svetu, že jeho schopnosť jadrového útoku je skutočnou hrozbou, zdá sa, že trhy tieto vyhlásenia neberú veľmi vážne. Koniec koncov, minulotýždňový predajný signál sa už vytratil, a akcie dnes prosperujú a volatilita indexu VIX je nižšia.

Je však možné, že súčasná americko/severokórejská hádka povedie k dlhšiemu obdobiu napätia, čo by samé o sebe mohlo viesť k ďalšej volatilite. Je preto dôležité, aby sa investori v týchto podmienkach sústredili na riadenie rizík a zvážili všetky svoje možnosti s cieľom obmedziť straty a zároveň uchopiť trhové zisky.

Zatiaľ čo americké dlhopisy a dolár patrili doteraz medzi dôveryhodné bezpečné prístavy, bolo by dobré sa poobzerať po iných, možno lepších príležitostiach diverzifikácie rizika a obmedzenia strát.

Althea Spinozzi, analytička Saxo Bank