Nová rétorika centrálnych bánk rozšírila medzi investormi strach

Tohto týždňové pohyby na finančných trhov, ktoré zmiatla nová rétorika predstaviteľov centrálnych bánk, naznačili, že je časť prehodnotiť postoj k riziku.

Zmenu sentimentu vyvolala najprv jastrabia narážka prezidenta ECB Maria Draghiho v utorok. Trhy na jej základe prepli svoj sentiment do módu risk-off, teda smerom k minimalizácii rizika a úteku k bezpečným aktívam. Aktuálne bol tento pohyb sprevádzaný zriedkavou kombináciou strmého pádu tak kurzu akcií ako i dlhopisov.

K prezidentovi ECB sa neskôr pridali aj predstavitelia iných centrálnych bánk. Napríklad guvernér Bank of England, Mark Carney hovoril o možnosti za istých okolností zvyšovať sadzby. Špeciálny poradca Bank of Canada Lynn Patterson sa tiež pridal svojim jastrabím komentárom, čo rapídne zvýšilo pravdepodobnosť zvýšenia sadzieb v Kanade už na zasadnutí 12. júla.

Ak by sme si z týchto udalosti chceli vytvoriť ucelený obraz, vyzeral by asi takto: trh sa opäť raz uchyľuje k bezpečnému prístavu v zlate. Prevládol názor, že centrálne banky sa odhodlali urobiť bolestivý a nepríjemný krok smerom od expanzívnej monetárnej politiky, bez toho, aby to trhom, ktoré sú na ich monetárnej rozšafnosti bytostne závislé, vopred oznámili.

Aktuálna situácia svedčí o vysokom odhodlaní, ktoré centrálne banky musia pozbierať, ak chcú silou-mocou utesniť finančné podmienky. Dopady pre trhy budú veľmi nepríjemné a nie práve bezbolestné. Otázkou zostáva len to, kedy k tomu dôjde.

Určitou pomôckou by nám mohlo byť budúco-týždňové stretnutie G20. Okrem toho očakávame správu o deficite amerického zahraničného obchodu, ktorá by mohla mať zásadný dopad na situáciu u silných svetových exportérov – Čínu, Kóreu, Japonsko a prípade i Nemecko.

John Hardy, vedúci oddelenia forexu Saxo Bank.