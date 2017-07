Nútená správa Rapid life prišla pre klientov poisťovne neskoro

Klienti košickej poisťovne Rapid life nedostanú zo svojich poistiek takmer nič. Poisťovňa poputuje do konkurzu, no neskoro. Nemá už takmer žiadny majetok. Nároky 14 tisíc klientov očistené od ich budúcich platieb poistného dosiahnu zhruba 25 miliónov eur.

Nútená správkyňa Irena Sopková včera (18. júla) oznámila, že poisťovňa Rapid life pôjde do konkurzu. Nebude tak môcť pokračovať v ozdravnom pláne pôvodne projektovanom do konca budúceho roku. Správkyňa zistila, že poisťovňa už nemá takmer žiadny majetok, takže hoci jej klientom odporučila uplatniť si nároky v konkurznom konaní, rovno uviedla, že šanca na ich odškodnenie nie je takmer žiadna.

Budova a pohľadávky boli prevedené na spriaznené osoby

Na bežných účtoch má totiž poisťovňa už len pár desiatok tisíc eur a tie sú blokované exekútorom, takže do konkurzu nepôjdu. Ostatný majetok má hodnotu zhruba 26 tisíc eur. Podstatnou mierou z neho ukrojili nekalé prevody v nedávnej minulosti. Vedenie poisťovne previedlo budovu, v ktorej poisťovňa sídli, na spoločnosť AB Real, ktorá je pod kontrolou syna bývalého predsedu predstavenstva poisťovne. Rovnako jej tri pohľadávky voči NBS v účtovnej hodnote 60 mil. eur, smerovali výmenou z tri eurá na tú istú spoločnosť.

Prevody napadla nútená správkyňa žalobou na súde. Podľa nej nimi Rapid life vážne poškodil svojich klientov a je tu preto podľa nej podozrenie z trestného činu podvodu či sprenevery.

No ani v prípade, ak by sa prevody podarilo anulovať, klientom by to veľmi nepomohlo. Budova má hodnotu cca 1,5 mil. eur. Už dnes pritom poisťovňa dlží 1 500 klientom takmer tri milióny eur a do konca budúceho roku by sa počet ľudí požadujúcich kompenzáciu mal zvýšiť na 14 tisíc a ich pohľadávky vyšplhať na 46 mil. eur. Vo forme dobiehajúceho poistného by za ten čas mali klienti zaplatiť 22 mil. eur, takže čisté záporné saldo poisťovne bude predstavovať 25 miliónov eur. Rádovo sa nároky klientov pohybujú v hodnotách okolo tisíc eur, je však aj klient, ktorý bude požadovať sumu 80 tis. eur.

Vynára sa preto otázky, prečo sa nútená správkyňa dostala do poisťovne tak neskoro a prečo Národná banka Slovenska nezasiahla ešte v čase, keď v poisťovni bol nejaký majetok. Príbeh Rapid life sa pritom naťahuje už roky. Podstatu tvorí spor medzi NBS a poisťovňou, ktorá si od centrálnej banky nárokuje škody za nesprávny výpočet poistného. Rapid life si poistné v žiadosti o licenciu vypočítala ešte v roku 1995 a NBS jej ho ako regulátor odobrila. Neskôr sa však zistilo, že výpočet bol nesprávny, a že klienti platia pre rentabilné vyplácanie životných poistiek príliš nízku cenu.

Dlhoročný spor medzi poisťovňou a NBS

Model, podľa ktorého poisťovňa roky fungovala, tak nebol udržateľný. Tvrdí, že si mohla u pôvodných zmlúv fakturovať len schválené poistné, lebo inak by konala v rozpore s licenciou. Snažila sa preto, uzatvoriť s klientmi nové zmluvy s vyšším poistným, no len niektorí z nich to akceptovali. Časť sa rozhodla zmluvy ukončiť, ale ich nároky poisťovňa v plnej miere neuspokojila.

Poisťovňa Rapid life sa obrátila so sporom na Okresný súd Bratislava I, ktorý jej dal za pravdu a rovnako aj Krajský súd v Bratislave. Národná banka Slovenska preto podala v októbri minulého roku dovolanie na Najvyšší súd SR s návrhom na zrušenie rozsudku krajského súdu aj rozsudku okresného súdu.

Poisťovňa sa pre finančné problémy rozhodla sama činnosť ukončiť. Tento proces oficiálne začal 1. januára 2016 a mal trvať tri roky. Poisťovňa sa v rámci tohto režimu zaviazala, že sa zameria na vysporiadanie svojich záväzkov voči klientom.

NBS však s vysporiadavaním nebola spokojná. Problémom boli sťažnosti klientov na nedostatočnú komunikáciu poisťovne a neuspokojené žiadosti na vyplatenie finančných nárokov. Podozrievala poisťovňu „z netransparentného hospodárenia a jej majiteľov z tunelovania“. Na základe toho vyhlásila na Rapid life v júni tohto roka nútenú správu. Neskoro. Veriteľom už nezostal k dispozícií takmer žiadny majetok.

„Bývalý manažment spoločnosti sa s nami hral na slepú babu. Až po vyhlásení nútenej správy sme mohli získať reálny obraz o stave poisťovne,“ obhajuje NBS riaditeľ jej útvaru dohľadu nad finančným trhom Vladimír Dvořáček.

Uvádza, že zavedenie nútenej správy jej tou najprísnejšou sankciou, ktorej predchádzalo viacero opatrení vrátene pokút, nikdy to však neviedlo k zlepšeniu situácie.

Možné nároky na náhradu škody od štátu

Kolotoč sa ale nekončí. Miroslav Antoňák zo Spotrebiteľského centra klientov vyzval na spoločný postup v konkurznom konaní. Viacerí spoločne by podľa neho mohli mať spoločne väčšiu šancu v konkurze, ale i pri „nárokovaní si škody od štátu“. Je tak možné, že za zlyhanú poisťovňu Rapid life zaplatia všetci občania SR.

Poisťovňa sama považuje vyhlásenie nútenej správy za nezákonné. Ako uviedol predseda jej predstavenstva Peter Talán, cieľom je zlikvidovať poisťovňu tak, aby jej centrálna banka nemusela uhradiť škodu, ktorá vznikla chybou dohľadu. Má to podľa neho zakryť zlyhanie predstaviteľov NBS a nesprávny úradný postup pri dohľade nad poisťovňou v rokoch 1995 až 2003. V. Dvořáček z NBS spojitosť medzi vyhlásením nútenej správy a pohľadávkou voči centrálnej banke, odmieta.