Obchodovanie na trhoch nie je vrodená, ale získaná vlastnosť

Začínate s obchodovaním? Skôr, ako uskutočníte svoj prvý obchod, mali by ste si najprv stanoviť investičnú stratégiu a obchodný plán. Je veľmi dôležité odpovedať si na tieto otázky: Ste krátkodobý, agresívny špekulant tipujúci na pohyby rádoch v minútach? Alebo preferujete obchody trvajúce niekoľko dní a týždňov, či máte trpezlivosť a nebojí sa držať pozíciu, napríklad v akciách Applu alebo v komoditách, aj niekoľko mesiacov či rokov?

Každý investor, či trader, by si mal tiež vytvoriť obchodný plán, v ktorom si určí, podľa čoho sa bude riadiť pri nákupoch a predajoch. Mnohí používajú takzvanú technickú analýzu, čo znamená, že sa rozhodujú podľa formácií, ktoré cenové pohyby vytvárajú v grafoch. Sledujú rôzne indikátory, ktoré môžu napovedať, či je kurz, či cena príliš nízko (prepredaný trh) či naopak príliš vysoko (prekúpený trh) a či sa teda oplatí predať alebo nakúpiť.

Obľúbeným indikátorom je napríklad Relative Strength Index (RSI), ktorý ukazuje práve prekúpenosť a prepredanosť trhu. Mnoho obchodníkov si potom na grafy pridáva kĺzavé priemery (20 denný, 50 denné aj dlhšie), ktoré umožňujú urobiť si rýchlu predstavu o cenovom trende.

Takzvaný sviečkový graf vývoja kurzu eura voči americkému doláru. Obchodníci si radi prekladajú grafy kĺzavými priemermi, ktoré im ukazujú trend vývoja trhu. V tomto prípade ide o 20 denný kĺzavý priemer.

Tento graf znázorňuje vývoj ceny americkej ľahkej ropy. Pod grafom je indikátor RSI (relative strength index), ktorý môže obchodníkom napovedať, či je cena príliš vysoko alebo naopak príliš nízko. Indikátor vyvinul ešte v 70. rokoch obchodník J.W. Wilder a veľa investorov ho stále využíva.

Ďalšou skupinou obchodníkov sú tí, ktorí využívajú takzvanú fundamentálnu analýzu. Vtedy sa investičné príležitosti vyhľadávajú podľa údajov o hospodárení firiem, vývoja dopytu a ponuky alebo podľa makroekonomických hodnôt. Kvalitné obchodné platformy ponúkajú finančné výkazy firiem aj za niekoľko rokov spätne, vrátane kľúčových ukazovateľov, čo opäť šetrí užívateľom čas. Čím viac podkladov sa vám pre danú investíciu podarí vopred nazhromaždiť, tým vyššia je pravdepodobnosť úspešnosti.

Obchodovanie na páku

Najmä pre neskúsených obchodníkov môže by dvojsečnou zbraňou obchodovanie „na páku“, niekedy sa používa aj výraz „na maržu“. Využíva sa to spravidla pri obchodovaní s menami alebo termínovými (futures) kontraktmi na komodity. Napríklad jeden kontrakt ropy Brent obsahuje 1000 barelov. Pri cene okolo 54 dolárov za jeden kontrakt by bolo potrebné zaplatiť 54 tisíc dolárov.

Exituje však možnosť, že na obchodnej platforme vám bude na účte zablokovaná iba záloha (aktuálne okolo 4 tisíc dolárov) a vy tak môžete aj s menšou sumou ovládať oveľa väčšiu pozíciu – preto obchodovanie „na páku“. V tomto prípade zhruba trinásťnásobnú v porovnaní so zablokovanou zálohou. V prípade pohybu ceny ropy smerom nahor, povedzme o štyri doláre, na 58 dolárov za barel, ste uzatvorením pozície štyri tisíc dolárov zarobili. To je stopercentné zhodnotenie v porovnaní so zloženou maržou, ak teraz vynecháme poplatky za otvorenie a zatvorenie pozície.

No tak isto môžete aj prerobiť. Rovnaký cenový pohyb smerom nadol vás o štyri tisíc dolárov pripraví. Najmä pri malých objemoch nie je takáto strata likvidačná, no môže nepripraveného investora znechutiť od ďalších obchodov. Investovanie nie je vrodená, ale získaná schopnosť, rovnako ako chôdza alebo jazda na bicykli.

Ak si na začiatku na samostatné obchodovanie sami ešte netrúfate alebo skrátka nemáte len čas, je možné sa zamerať na pasívne stratégie, kedy „prepnete na autopilot“. Vtedy necháte svoje peniaze nasledovať transakcie profesionálneho obchodníka zameraného napríklad na akcie, komodity, meny alebo už spomínanú technickú analýzu.

Okrem mnohých iných výhod je to prirodzená cesta, ako sa učiť v reálnych podmienkach tým, že sa online môžete pozerať, ako a kedy sa jednotlivé pozície otvárajú a uzatvárajú. Je to, ako keď sme sa pozerali rodičom pod ruky a pritom sa to sami postupne učili. Záleží len na vás, na čo sa cítite a ktorú zo stratégií si zvolíte.

Autor je riaditeľom Saxo Bank pre SR, ČR a Maďarsko.