Objem hypoték v ČR vzrástol vlani o 22%

Bezplatné školstvo rozhodne neznamená štúdium zadarmo. Podľa prieskumu TNS Slovakia Millennials+ minie vysokoškolák priemerne 42 eur týždenne. V prípade pracujúcich vysokoškolákov je to až takmer sto eur. Vzdelanie možno brať ako vynikajúcu investíciu do života, no nie každý si ho môže dovoliť. K dispozícii sú preto rôzne štipendiá, granty, ale aj komerčné pôžičky. Celá správa »

Internetový porovnávač finančných produktov, FinančnáHitparáda.sk, bilancuje najväčšie alebo najčastejšie sa opakujúce prešľapy bánk tohto roka. Údaje vyplývajú z mystery shoppingu, ktorý portál pravidelne realizuje. Hoci vedomé alebo náhodné zavádzania klientov majú rôzne podoby, treba mať na pamäti, že aj bankový pracovník je stále len človek. Teda tak, ako môže byť omylný, alebo zákerný, môže byť na druhej strane aj dobromyseľný. Celá správa »

Záujem slovenských firiem o úvery v tomto roku prevyšuje priemer eurozóny. Na konci októbra zaevidovali domáce banky medziročný rast objemu poskytnutých korporátnych úverov o 4,7 percenta. Celá správa »

Nejde v žiadnom prípade o špeciálne pôžičky s výhodami či parametrami typickými pre vianočné sviatky, aj keď to majú vo svojom názve. Ide výlučne a iba o marketingový lep. Kto naň raz sadne, tak ľahko sa neodlepí. Aké praktiky používajú lovci vianočných dlžníkov odhaľujeme v článku. Celá správa »